10.02.2017 11:17:14

Başkan Tutal, pazarcı esnafıyla buluştu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

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Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, pazarcı esnafıyla bir araya geldi.Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, pazarda satış yapan esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Zaman zaman pazar esnafını ziyaret eden Başkan Tutal, yoğun geçen kar yağışı sonrası pazarcı esnafının 1,5 ay gibi bir süreden sonra yüzünün güldüğünü söyleyerek, "Biz gücümüzü önce Hak'tan sonra halktan alıyoruz. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuzdur" dedi.Pazarcı esnafının emeğine sahip çıkmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Tutal, "Gücümüz önce hak sonra da halktır. Sizler rızkınızı temin etmek için sabahın erken saatlerinden başlayıp, akşamın karanlığına kadar mücadele ediyorsunuz. Bizlerde sizlerin rahat alış veriş ve satış yapmanız için çalışıyoruz. Sizin mutluluğunuz, bizim de mutluluğumuzdur" diye konuştu.Pazarcı esnafı ise, uzun yıllardır esnaflık yaptıklarını, sorunlarını her zaman dinleyen ve kendileriyle ilgilenen bir başkanları olduğu için mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.