13.02.2017 09:23:04

Başkan Turgut: 'Hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz'

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, 'Halkımıza en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz' dedi.

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Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Halkımıza en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.Atakent Mahallesi Kapızlı mevkisinde kahvehaneleri ve esnafları tek tek ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Esnafımıza mümkün olduğunca sık ziyaretler gerçekleştirerek hem belediye çalışmalarımızı anlatıyor, hem de varsa sorunları dinleyerek bize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Giderek büyüyen ve gelişen Silifkemizde halkımıza en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye demek, toplumun her kesimine doğrudan hizmet götüren kurum demektir. Biz de bunun bilinci ile hareket ediyoruz" dedi.Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ömer Savar, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sami Burkut ile birlikte esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Turgut, ziyaretleri esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Turgut, "Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle şehir merkezimizi ve 88 mahallemizi yıllardır yapılmayan hizmetlere kavuşturduk. Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Yollar açıyor, parklar yapıyor yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz. Bir taraftan da mevcut yollarımızın bakımını ve ilçemize kazandıracağımız büyük projelerin takibini yapıyoruz. Bizim için imkansız olan hiçbir şey yok. Fakat zaman içerisinde karşımıza çıkan bütün zorlukları bir bir aşarak hizmetlerimizi hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.