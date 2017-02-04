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Başkan Türel, 'Duraklarda bekleme süresi her geçen gün azalıyor'
04.02.2017 14:27:04

Başkan Türel, 'Duraklarda bekleme süresi her geçen gün azalıyor'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni otobüslerle birlikte duraklarda bekleme süresinin her geçen gün azalacağını söyledi. T

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni otobüslerle birlikte duraklarda bekleme süresinin her geçen gün azalacağını söyledi. T

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplu ulaşımda minibüsten, otobüse dönüşüm sürecinde yolcuların duraklarda fazla bekleme süresi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Antalya'nın bir hayalinin de toplu ulaşımda gerçekleştiğinin altını çizen Menderes Türel, kentte dolmuştan otobüse dönüşümün her dönemde yapılmaya çalışıldığını hatırlattı.

Türkiye'de bu dönüşümü sağlayan illerde büyük karışıklıklar yaşandığını aktaran Türel, "Antalya'da bu gün bir devrim gerçekleşiyor. Sıkıntılı süreç yaşanıyor ama kutlu doğumlar sancılı başlar. Çok önemli bir toplu ulaşım devrimini gerçekleştirdik. Antalya'da dönüşümü sıfır hasarla sorunsuz tamamladık" dedi.

"Araçları erken alan kazandı"

Esnafın her zaman sistemin içinde olması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Türel, "Dönüşüm başta Antalyalılar olmak üzere esnafında yararına olacağını söylemiştik. Zamanla biz yine haklı çıkacağız. Akıllı kartı ilk getirdiğimde yerden yere vuruyorlarken, daha sonra aynı çevreler 2014 seçim kampanyasında akıllı kart olması için adeta günah çıkarması bizim dersimize iyi çalıştığımızın göstergesidir. Çatlak sesin dışında esnafta bu sistemin içinde bizimle birlikte olmuştur. Yalan ve yanlışla esnafı yanlış yönlendirenler, esnafın daha fazla zarar görmelerine neden olmuşlardır. "Bu sisteme geçilemez" dediler ne oldu geçildi. "Yargıdan dönecek" dediler. Yargının yerine kendini koyarak esnafı nasıl kandırırsın. Araçlarını erken alanlar kazandı, sonlara doğru aracını satmak isteyenlerin araç fiyatları düştü. Yeni araç almak isteyenler için fiyat yükseldi. Yazık değil mi esnafımıza. Biz baştan beri esnafımın yanında olduğumuzu söyledik" diye konuştu.

"Esnaf kazandı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kararıyla Antalya'da bütün toplu taşımacılığı tek başına yapabilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Türel, "Esnafı sistemin dışına çıkararak. Belediye 400 otobüs alma gücüne sahip. Ama biz esnafımızı kapı dışarı etmeyi aklımızdan geçirmedik. Plaka fiyatlarında çok ciddi artışlar hemen olmuş. Ne oldu esnaf kazandı. Ama kendi kazancını düşünüp, esnafı Antalyalıyı düşünmeyenler hep bu işleri provoke etmişler. Derdimiz Antalya. İlk gün durakları tebdili kıyafetle gezdim. Hepsine baktım. Aralarında dolaştım vatandaşlarımızın. Hepsi bu sisteme inanmışlar. Denemesi anket parası kadar bedava değil. Yeni modern araçlarla seyahat etmekten memnunlar. Ama esnafı yeni araç temini konusunda sitemi provoke etmek amacıyla geciktirenler, duraklarda bir birikmeye de sebep oldular. Bunun tedbirini almalıydık, söz akla gelebilir. Belediye araç teminine gitseydi, esnaf endişeye düşerdi. Bizi dışarı çıkaracaklar diye. Şimdi her geçen gün esnaf aracını sisteme ekliyor" ifadelerine yer verdi.

"Araçlar eklendikçe sorun azalacak"

Duraklardaki bekleme süresinin gün ve gün azalacağını vurgulayan Türel, "İlk gün 341, ikinci gün 355, dün ise 370 araçla taşıma gerçekleştirildi. Her gün 15-20 araç sisteme dahil diliyor. Belediye araçla takviye yapsa, esnaf inanmayabilirdi. Denge ile bu noktaya geldik. Pazartesi 15-20 araç daha sisteme dahil edilecek. Antalyalılar eskiden 880 araçla toplanıyordu. Antalya trafiğini felç ediyordu. Yazık değil mi, biz aynı yolcuyu 400 otobüsle bu işin yapılabileceğini söyledik. Artık bu noktaya geldik. Her geçen gün esnaf aracını temin ettiği sürece sıkıntısız bir süreç her geçen gün söz konusu oluyor" diye konuştu.

Türel, kırsaldaki vatandaşlarında saat 22.00'da olsa bir yolcu bile olsa Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan minibüslerle taşındığını belirtti.

"Kentsel dönüşüm"

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Kepezaltı ve Santral mahallesinde gerçekleştirmeye başladıklarını kaydeden Türel, 2 milyon metrekarelik alanda 3 bin 200 kişinin rızası ile yüzde 99'luk bir destekle bu işi yaptıklarını belirtti.

Türel, hak sahiplerine 2019 yılının mart ayından önce tapularını vermeyi planladıklarını söyledi.

Türel, tarihi yapıların yer aldığı Balbey mahallesinde de sorunsuz bir dönüşüm çalışması içinde olduklarını aktardı.

"Gerekirse projeyi biz yapacağız"

Konyaaltı Sahil projesine de değinen Türel, "İkinci kez ihaleye çıkıldı ama alıcısı çıkmadı. 3'üncü kez çıkıp çıkmayacağımıza karar vermedik. Konyaaltı konusunda ilk kez ihaleye çıktığımızda, 'ihaleyi hatırlı kişiler alacak' diyenler şimdi ne konuşuyor acaba. Siyaset bu kadar ucuz olmamalı. Konyaaltı'nı kimse halka kapatamaz. İhaleye çıkar mıyız çıkmaz mıyız düşünüyoruz. Olmazsa iş başa düşecek. Borçlarınız, kredi buluruz. Tahvil çıkartırız. Bunların finansman modelleri var. İş başa düşer kendimizi yaparız, ama Antalyalılara Konyaaltını en iyi şekilde hazırlarız. Bu yaza değil ama öteki yaza proje yetişecek" açıklamasını yaptı.

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