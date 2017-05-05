05.05.2017 22:23:27

Başkan Türel, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Spor Toto Süper Lig'in 30

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında oynanan Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçını taraftarlarla beraber izledi.Antalyaspor taraftarlığıyla bilinen ve her zaman kırmızı-beyazlı takıma destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 30. haftasında Antalya Arena Stadyumu'nda oynanan maçı taraftarlarla beraber izledi. Stadyumun Kuzey Kale arkasında taraftarlar birlikte Antalyaspor'u destekleyen Başkan Menderes Türel, hakemin verdiği bazı kararlara tepki gösterirken, taraftarlarla beraber takımı destekleyici tezahüratlarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, maç boyunca yerinde duramazken, mücadelenin büyük bir bölümünü ayakta izledi.(Adem Akalan/İHA)