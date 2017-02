21.02.2017 09:37:29

Başkan Tuna gazilerle bir araya geldi

Sincan Belediyesi Sincan'da yaşayan gazileri ve ailelerini bir araya getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada konuşan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 'Rahat ve huzur içerisinde yaşamamızın teminatı gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır' dedi.

Sincan Belediyesi Sincan'da yaşayan gazileri ve ailelerini bir araya getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada konuşan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Rahat ve huzur içerisinde yaşamamızın teminatı gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır" dedi.Sincan Belediyesi vatan için korkusuzca mücadele eden gazileri unutmuyor. Sincan Kültür Evi'nde düzenlenen programda, ilçede yaşayan tüm gaziler bir araya geldi. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın ev sahipliğindeki programda, gaziler ve gazi yakınları sıcak bir ortamda büyük bir aile tablosu oluşturdu. Duygusal anların da yaşandığı davette şehitlerimiz de rahmetle anıldı. Programa Sincan Kaymakamı Salim Demir, Sincan İlçe Jandarma Komutanı Yavuzkan Duman, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 1 No'lu Şube Başkanı Aydoğdu Yaşar, Gaziler Vakfı Sincan ve Etimesgut Temsilcisi Alparslan Höyük ve Sincan Belediye meclis üyeleri de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Sincan Müftüsü Osman Şener'in kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz için yaptığı duayla devam etti. Duygusal anların yaşandığı programda Başkan Tuna, gaziler ile tek tek sohbet etti.15 Temmuz hatırlatıldıBaşkan Tuna yaptığı konuşmada, "Şu an ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur. Yedi düvele karşı savaş içindeyiz. Hem içeriden hem de dışarıdan gelen düşmanlarla ciddi bir mücadele halindeyiz. Bu mücadelenin en yakın örneği 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz hadisesinde de gördük ki tüm millet olarak hain darbe girişimine her türlü direnişi gösterdik. İşte bizim görevimiz bundan sonra tıpkı o gün olduğu gibi bir ve beraber olmaktır. Vatan, bayrak, namus, şeref gibi değerleri parayla koruyabileceğini düşünenler gün gelir koruyacak bir değer bulamazlar. Unutulmamalıdır ki Cenab-ı Hak tarafından kutsal sayılan değerleri korumak görevi, kaderine kutsiyet yazılmış bireylere nasiptir. Milletimizin bağımsızlığı ve sarsılmaz bütünlüğü için canını siper eden tüm gazilerime şükranlarımı sunuyorum. Sizler vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan temsilcilerisiniz" diye konuştu.Demir, "Gazilerimizin emrindeyiz"Programda konuşan Sincan Kaymakamı Salim Demir ise gazilik mertebesinin öneminden bahsetti. Demir, "Hain terör saldırısında gazi olan milletimiz ve meclisimiz tüm dünyaya örnek olacak bir direniş gerçekleştirdi. Bize düşen bundan sonra her işi daha temkinli yapmak ve milletimizi, devletimizi yüceltmektir. Siz devletin bekası için canını feda etmeyi göze alan gazilerimizin bu duyguları anlaması çok daha kolay ve ileri seviyededir. Ülkenin bağımsızlığı için gözünü kırpmayan sizlerden Allah razı olsun diyor ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Demir ayrıca gaziler için yapılacak ne varsa canla başla, gece gündüz hazır olduğunu söyledi.Gazilerden teşekkürTürkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 1 No'lu Şube Başkanı Aydoğdu Yaşar ve Gaziler Vakfı Sincan ve Etimesgut Temsilcisi Alparslan Höyük, desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya teşekkür etti. Zaman zaman duygusal bir tablo çizen gaziler Sincan Belediyesine kendilerini her daim yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.