12.02.2017 13:04:12

Başkan Toru'ya 'Bacıbey' ödülü

Bursa İnegöl Belediyesi'nin Bacıbey Kent Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlediği programla Hayme Ana Bacıbey Ödülleri sahiplerini buldu. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da 'Bacıyan-ı Meram' projesiyle ödüle layık görüldü.

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Bursa İnegöl Belediyesi'nin Bacıbey Kent Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlediği programla Hayme Ana Bacıbey Ödülleri sahiplerini buldu. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da "Bacıyan-ı Meram" projesiyle ödüle layık görüldü.İnegöl Belediyesi ile Bacıbey Kent Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı Şekibe İnsel anısına İnegöl'de yapılan Hayme Ana Bacıbey Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nin ilk çiftçi kadın milletvekili unvanına sahip İnegöllü Şekibe İnsel anısına gerçekleştirilen törende, Türkiye siyasetine damga vurmuş isimler bir araya geldi.Programda protokol konuşmalarından sonra siyasetin duayeni olan kadın milletvekilleri ile kendi alanlarında farkındalık oluşturan önemli projelere imza atan yürekli kadınlara ödülleri takdim edildikten sonra ustalığın diploması, ruhsatı, ehliyeti ve başarılarının simgesi olarak "Şed" kuşanma töreni gerçekleşti. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da ödülünü İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldıktan sonra "Şed" kuşandı."Kadın başkan olarak farklı bir misyon üstlendik"İlim, irfan, sevgi ve hoşgörü şehri Konya'dan getirdiği selamları ileten Başkan Toru, "Selçuklu'nun kadim başkenti olan Konya'da kadın belediye başkanı olarak farklı bir misyon üstlendik. Bu misyondan hareketle özellikle yerel seçimler öncesinde sahada çalışmalarımızı sürdürürken kadınlarımız tarafından aile ekonomisine katkı sağlamaya yönelik proje talepleri geldi. Biz de göreve geldikten sonra kolları sıvadık. Bizim kadim bir geçmişimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce ifade ettiği gibi; 'Kültürden, sanattan kopuk toplumlar kaybetmeye mahkumdur.' Buradan hareketle geçmişimizle bağ kurmak üzere Ahilik Teşkilatı'nı model alarak Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi'ni kurduk. Bilindiği üzere Ahilik Teşkilatı, 13. yüzyılda toplumun gelişmesi adına önemli bir rol oynadı ve her alanda faaliyet gösterdi. Bu teşkilatta sadece erkekler değil Bacıyan-ı Rum denilen dünyadaki ilk kadın teşkilatını kuran kadınlarımız da faaliyet göstermiştir. Ahi Evran'ın eşi olan Fatma Bacı, Bacıyan-ı Rum teşkilatını kurmuştur. Meram'ın Fatma bacısı olarak, mazimizden güç alan atiye uzanacak 'Bacıyan-ı Meram' Kadın Girişimci Kooperatifini 2014 yılı Kasım ayında faaliyete geçirdik. 110 civarında kadınımız bu kooperatif vasıtasıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor. Temennim kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak bu yapının; Bacıyan-ı İnegöl, Bacıyan-ı Bursa, Bacıyan-ı İstanbul gibi farklı isimlerle yerel yönetimlerin desteğiyle tüm Türkiye'ye yayılmasıdır" dedi.Bir otelde düzenlenen programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, eski Bakanlar İmren Aykut ve Işılay Saygın, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.