27.12.2016 12:52:52

Başkan Toltar, Kaymakam Alkan'ı ziyaret etti

Dilovası Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Asım, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve ekibini makamında ağırladı.

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Dilovası Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Asım, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve ekibini makamında ağırladı.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, önceki gün Dilovası Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte Dilovası'nda göreve başlayan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Toltar ve meclis üyeleri Dilovası Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Asım Alkan'a başarılar dilediler. Ziyarette meclis üyeleri ile tek tek tanışan Kaymakam Alkan, ziyaretten dolayı Başkan Toltar ve meclis üyelerine teşekkür ederek, Dilovası'nda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.