10.05.2017 16:06:32

Başkan Toltar esnafı ziyaret etti

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar Bağdat Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar esnafı ziyaret etti. İlçe esnafının her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Toltar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet politikamız olarak hayata geçirdik. Güçlü bir Dilovası'nın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, kendilerine destek oluyoruz" dedi.Başkan Toltar, esnaf ziyaretleri esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Başkan Toltar, "Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Dilovası'nı önemli projeler ve hizmetlere kavuşturduk. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yaptık. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Dilovası'nı yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Bundan sonraki süreç içinde hizmetlerimiz devam edecek çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Dilovası esnafı bizim can damarımızdır. Şehrimizin modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesini topyekûn kalkınma ile gerçekleştireceğiz" diye konuştu.