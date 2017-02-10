10.02.2017 11:26:24

Başkan Tollu, şehit ailesini ziyaret etti

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehit Furkan Özmen'in ailesini ziyaret etti.

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Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, şehit Furkan Özmen'in ailesini ziyaret etti.Erdemli Belediyesi şehit ailelerini unutmamak ve unutturmamak adına şehit ailelerini ziyaret etme kararı aldı. İlk olarak Şehit Furkan Özmen'nin evini ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Düzenli olarak bu ziyaretleri yaparak insanlarımıza yalnız olmadıkları hissini vereceğiz" dedi. Ziyarette Kur-an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehidin ailesine, belediye tarafından şehitler için hazırlatılmış olan bir tablo ve çiçek takdim eden Başkan Tollu, şehidin odasını da ziyaret etti. Şehidin ailesiyle sohbet eden Tollu'ya, şehit Furkan Özmen'in anıları ve kahramanlık hikayeleri anlatıldı.Tüm şehitlerin kendileri için mukaddes olduğunu vurgulayan Tollu, "Şehitlerimizin aileleri onların bizlere emanetleridirler. Onların derdi bizim derdimizdir. İhtiyaçlarını, hal ve hatırlarını sormak görevimizdir. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu ziyaretler de bu çalışmaların bir parçasıdır" diye konuştu.Göreve geldikleri 2009 yılından bu yana tüm şehit mezarlarının bayrak direklerini ve bayraklarını yenilediklerini hatırlatan Tollu, onların aziz hatıralarını yaşatmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. Şehitlerin canlarını bu vatan için hiç çekinmeden verdiklerine vurgu yapan Başkan Tollu, sözlerini, "Bizim onlar için, onların aileleri için yaptıklarımız, onların bu vatan için yaptıklarının yanında hiçbir şey ifade etmez" diyerek sonlandırdı.