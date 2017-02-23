23.02.2017 16:38:27

Başkan Toker'den, Başkan Acar'a ziyaret

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinin 41. yıl dönümü nedeniyle yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Saffet Acar'a makamında ziyarette bulundu.

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Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinin 41. yıl dönümü nedeniyle yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Saffet Acar'a makamında ziyarette bulundu.Gerçekleşen ziyarette konuşan dernek Başkanı Aynur Toker, derneğin faaliyetleri hakkında Başkan Acar'a bilgiler verdi. Başkan Toker, "Her zaman yanımızdaydınız, sadece belediye başkanı olarak değil, Saffet Acar ve Acarlar olarak ta hep destekçimizdiniz" dedi.Toker, belediye olarak kendilerine yapılan yardımlardan dolayı da Başkan Acar'a teşekkür etti.Başkan Acar ise derneği ve yönetimi tebrik ederek, "Bu işler gönül işi özveri işi, gönüllülük işlerine dayanan işler zor işlerdir. 41 yıl az bir yıl değil, sizler güzel bir şey yapıyorsunuz bizlerde size destek olmaya çalışıyoruz, sizler zoru başarıyorsunuz. 41 yıl ayakta durması küçük bir Dinar gibi ilçede büyük başarıdır" ifadelerini kullandı.Başkan Toker ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Acar'ın ardından Kaymakam Mustafa Şahin'i ziyaret ettiler.