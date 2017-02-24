24.02.2017 15:13:26

Başkan Tiryaki vatandaşla el ele

Altındağ'ı karış karış gezerek bölge halkı ile buluşan Başkan Veysel Tiryaki, yaklaşık 400 kadına daha seslendi.

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Altındağ'ı karış karış gezerek bölge halkı ile buluşan Başkan Veysel Tiryaki, yaklaşık 400 kadına daha seslendi.Başkan Veysel Tiryaki, Karapürçek 2 Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen Gebelik Okulu Sertifika Töreni'ne de katıldı. Kadınlara sertifikalarını veren Başkan Tiryaki, kültür merkezlerinin önemi üzerinde durdu. Gebelik eğitimine katılan Altındağlı kadınlara program sonrası bebek bakım seti armağan edildi.Başkan Tiryaki'nin bir sonraki adresi Karapürçek 1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi oldu. Altındağlı kadınların taleplerini dinleyen Başkan Tiryaki, çocukları yine unutmadı. Başkan Tiryaki, kültür merkezi kreşindeki öğrencilere oyuncak hediye ederek miniklerin yüzünü güldürdü."Doğru adımlarla daha güzel günler göreceğiz"Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kadınlara seslenerek yerinde ve zamanında atılacak doğru adımlar neticesinde daha güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi. Başkan Tiryaki, yapılan iyi işlerin karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı. Altındağ'da 10 yıldır büyük bir değişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Tiryaki, Altındağ Belediyesinin görev ve sorumluluğunda olmayan çok sayıda yatırım yaptığının da altını çizdi. İlçeye okul, sağlık ocağı ve cami gibi yatırımlar kazandırdıklarını belirten Başkan Tiryaki, "Bunları yapmak belediyenin görevi değil. Ama biz elimizi taşın altına koyduk. Siz değerli Altındağlılar için hiçbir sorumluluk almaktan kaçınmadık" dedi.Başkan Tiryaki müjdeyi verdiAltındağ Belediyesi olarak geleceği daha sağlam temeller üzerine kurmak istediklerini aktaran Başkan Tiryaki, bu doğrultuda kültür merkezlerinin büyük rol oynadığını ifade etti. Başkan Tiryaki, çocukların 40-50 kişilik sınıflarda okumaması gerektiğini belirterek Altındağ'a 3 okul daha yapacaklarının müjdesini verdi. Çocukların ancak iyi bir eğitimle kötü alışkanlıklardan uzak durabileceğini söyleyen Başkan Tiryaki, "Sizlere soruyorum. Ev mi önemli, araba mı, yoksa lüks bir hayat mı? Hiçbiri parayla mutluluk gelmez. Önemli olan çocuğun iyi bir şekilde yetiştirilmesidir. Çocuk ilgiyle büyümeli. Ancak bu sayede madde bağımlısı olmaz, kumarbaz olmaz" ifadelerini kaydetti.