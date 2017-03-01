01.03.2017 13:36:17

Başkan Tiryaki'den müze ziyareti

Altındağlı vatandaşlarla farklı programlarda bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Kale Meydanı'nda bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesini ziyaret etti.

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Altındağlı vatandaşlarla farklı programlarda bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Kale Meydanı'nda bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesini ziyaret etti.Başkan Tiryaki, ziyaret ettiği Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde sergilenen Yüksel Erimtan koleksiyonu hakkında bilgi aldı. Arkeolojik eserlerin bulunduğu ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan müzeyi gezen Tiryaki, Yüksel Erimtan'dan kolleksiyonerliğinin öyküsünü de dinledi. Tarihi eserlerin korunmasını ve müzeciliği çok önemsediğini dile getiren Tiryaki, Altındağ'da 10'a yakın müze açtıklarını ve açmaya da devam edeceklerini belirtti. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için yeni neslin mutlaka ve mutlaka kültür ve sanatla iç içe yetişmesi gerektiğinin altını çizen Tiryaki, "Altındağ Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilçe. Tüm tarihi yapılar Altındağ'da bulunuyor. Altındağ'ı Ankara'dan çıkardığınızda Ankara Ankara olmayacaktır. Bu nedenle Altındağ'ın tarihine el birliği ile sahip çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin Türkiye için çok daha güzel olacağına inanıyorum. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.