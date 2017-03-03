03.03.2017 12:18:21

Başkan Tiryaki'den mahalle ziyaretleri

Yaklaşan referandum öncesi çalışmalarını özverili bir şekilde yürüten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin, bu seferki durağı Battalgazi Mahallesi oldu. 200 kişiye seslenen Başkan Tiryaki, 'Yerinde ve zamanında atılacak doğru adımlarla ülkemiz refaha kavuşacak' dedi. Daha sonra kadın eğitim ve kültür merkezindeki atölyeleri gezen Başkan Tiryaki, el emeği göz nuru çalışmalarından dolayı Altındağlı kadınları tebrik etti.

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Yaklaşan referandum öncesi çalışmalarını özverili bir şekilde yürüten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin, bu seferki durağı Battalgazi Mahallesi oldu. 200 kişiye seslenen Başkan Tiryaki, "Yerinde ve zamanında atılacak doğru adımlarla ülkemiz refaha kavuşacak" dedi. Daha sonra kadın eğitim ve kültür merkezindeki atölyeleri gezen Başkan Tiryaki, el emeği göz nuru çalışmalarından dolayı Altındağlı kadınları tebrik etti.Başkan Tiryaki sağlıklı bir kent yönetimini gerekli gördüBaşkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı işlere imza attıklarını söyledi. Sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını ifade eden Başkan Tiryaki, ilçeye okul, sağlık tesisi ve cami gibi yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çekerek "Bu yatırımları koruyacak olan sizlersiniz" dedi. Sağlıklı bir kent yönetimini gerekli gören Başkan Tiryaki, sokakların ancak bu sayede suçlu yetiştirmeyeceğini dile getirdi. Başkan Tiryaki, amaçlarının Altındağ'ı her geçen gün daha ileri taşımak olduğunun da altını çizdi."Eminim bu karar ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak"Referandum öncesi sağduyu çağrısı yapan Başkan Tiryaki konuşmasını şöyle sürdürdü: "Referandum, bir parti ya da belediye seçimi değildir. Bazı konuların halka sorulması anlamına gelir. Yani halkımız Nisan ayında bir karar verecek. Eminim bu karar ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak. Anayasada 18 madde değişecek. Devletimiz sizler için en iyisini düşündü. Bunu hepimiz biliyoruz. Sizden anlayışlı ve sağduyulu olmanızı istiyorum. Arkadaşlarınızla, komşularınızla, akrabalarınızla kavga etmeyin. Bu ülke hepimizin Barış içinde yaşamalıyız, kardeşlik içinde yaşamalıyız. Türkiye için en doğrusu olacağından şüphem yok. Dualarınızı vatanımızdan, milletimizden, devletimizden eksik etmeyin."