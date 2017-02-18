18.02.2017 16:25:31

Başkan Sümer: 'Tarımsal sulamada ki elektrik borçları yapılandırılıyor'

Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, TEDAŞ'a olan sulama borçlarının Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar ile birlikte yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

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Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, TEDAŞ'a olan sulama borçlarının Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar ile birlikte yeniden yapılandırıldığını açıkladı.Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, TEDAŞ elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibariyle geldiği halde maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar borçlar yeniden yapılandırılacağını kaydetti.İsmail Sümer, "Borçluların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 3 ay içerisinde TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. İlk taksit Ekim ayının son gününe kadar ödenebilecek. Geriye kalan borçlar ise beş eşit taksitte ödenebilecek ve uygun ödeme yapıldığı takdirde maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı alınmayacak. TEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da yine aynı kapsamda yeniden yapılandırılacak.