11.02.2017 11:59:27
Başkan Süleyman Özkan esnafla buluştu
Kütahya'nın Simav ilçesinde, referandum çalışmaları için esnaf ziyaretlerine başlayan Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilceden yüzde 60 civarında 'evet' oyu çıkacağını ifade etti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, referandum çalışmaları için esnaf ziyaretlerine başlayan Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilceden yüzde 60 civarında 'evet' oyu çıkacağını ifade etti.
Başkan Özkan, "Ziyaret ettiğimiz esnaflarımızdan büyük çoğunluğunun, yapılacak halk oylamasında 'evet' oyu kullanacağını söyledi. Ülkemizdeki huzur ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, Cumhuriyetimize sahip çıkacağız" dedi.
Zeytinci esnaflarından Halil İbrahim Adıgüzel, (53) Başkan Özkan'a zeytin ikram ederek, "evet başkanım" şeklinde mesaj verdi. (MEİ-EFE)
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