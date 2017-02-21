21.02.2017 18:48:04

Başkan Sözlü'ye 'edimin ifasına fesat karıştırmaktan' 5 yıl hapis cezası verildi

Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istenen Adana'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye 'Edimin ifasına fesat karıştırmaktan' 5 yıl hapis cezası verildi.

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Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istenen Adana'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye "Edimin ifasına fesat karıştırmaktan" 5 yıl hapis cezası verildi.Hüseyin Sözlü'nün avukatları mahkeme sonucunun siyasal sonuç doğuracağından dolayı mahkemenin 16 Nisan'da yapılacak referandum oylaması sonrası görülmesi gerektiğini ifade etti. Bir başka avukat ise Hüseyin Sözlü'nün 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.İhbar üzerine soruşturma başlatılırken, bilirkişi heyeti tarafından 3 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna ilişkin rapor hazırlandı. Başkan Sözlü hakkında 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapis cezası, Mehmet Şahin, Mehmet Boran, Mustafa Hakan Aslan, Ragıp Bekaroğlu, Haluk Boran ve Hüseyin Güçüm isimli belediye çalışanı ve firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında ise 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.Davanın 6. duruşması bugün Başkan Sözlü, sanık ve tanıkların katılımıyla yapıldı. Bilirkişi raporunda imzası bulunanlar tanık olarak ifade verdi."Bilirkişi raporu çürüdü"Mahkeme de konuşan Hüseyin Sözlü beraatini isterken davadaki dosyaların eski dönemlerde kavga ettiği kişiler tarafından hazırlandığını ifade etti. Sözlü, 4 kez halk tarafından belediye başkanı seçildiğini de belirterek, "15 yıl Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptım. Fen İşleri en kalifiyesi idi. Yeterince teknik eleman olmamasına rağmen yol işini yürüten kişi olmalarına rağmen ne hikmetse imar müdürlüğünden alakasız çalışanlara rapor hazırlattılar. Fen İşlerine bu işi yapanlar yalan beyan koymak noktasında belki direniş gösterdiler. Gözde hanım ikinci raporu hatırlamadı. Diğerleri uzman olmadıklarını ve aslında bu işin daha çok zaman alacağını söyledi. İddianamenin temeli bu bilirkişi raporuysa gözlerinizin önünde çürüdü. Eminim ki siz de bu işin benim tarafımdan yapılmadığını biliyorsunuz. Kabul komisyonunda değilim" dedi."Vatandaş belediyeyi suçluyor"Sözlü, vatandaşın asfaltlanan yolda başka kurumların çalışma yapmasında bile belediyeyi suçladığını ifade ederek, "Kamu kurumların bile yolu asfaltlanıyor birkaç gün sonra başka kurumlar bir şey için deliyor. Vatandaş belediyeyi suçluyor. Yağmur suyu projesini yapan birim ile yolları kaplayan birimler ayrı. Birbirlerini göstermesinden doğal bir şey yoktur. Kamu kaynağının verimli kullanması önemlidir. ASKİ Ceyhan'a girdiğinde halk ASKİ'yi bilmiyordu. Orada işi eksik bırakıp Büyükşehir'i aldıktan sonra bunları temizleyeceğim iddiası kahinlik olur" ifadelerini kullandı."Beraatimi istiyorum"Hiçbir tanığın kendisi aleyhine bir delil sunmadığını da kaydeden Sözlü, şunları kaydetti:"Adalet devletin temelidir. Devletin meşruiyetinin temeli hukukdur. Hiçbir tanık aleyhime bir delil sunmadı. İddia makamı nasıl hala tutuklanmamı istiyor? Halkın 4 kez seçtiği başkanım. Alemdar Öztürk'ü biz gönderdik sonra AK Parti'den ihraç oldu. İçi boş olduğu ispatlanan bir rapora itimat etmek mütalaayı tekrar ediyorum demek La Fontaine'deki kurt kuzu hikayesi gibidir. Masallardaki gibi birileri siyasetten yemeye kalkmamışsa sıkıntı çekmezdik ama bu bilirkişi raporu boşa çıkmıştır. İsimsiz mektubu bırakın isimsiz sosyal medya da bir ton şey var hangi savcı ciddiye almıştır? Bu dosya dönemin valisinin de arasında bulunduğu kavga ettiğimiz kişiler tarafından hazırlanmıştır. Ceza uygulanırsa emin olun ben de heyetten davacı olacağım vatandaş olarak hakkımı kullanacağım. Kimseden merhamet dilenmiyoruz, hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Hukuk yollarını kullanmaya devam edeceğiz. Bileğimin hakkıyla geldim. Ben ve arkadaşlarım hepsi bu konuda suçsuzdurlar. Bu mahkeme de konuşan herkes ispatlamıştır. Beraatimi istiyorum."Sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme, Hüseyin Sözlü'ye 'Edimin ifasına fesat karıştırmaktan' 5 yıl hapis cezası verdi. Adliye çıkışı yüzlerce partili tarafından karşılanan Başkan Sözlü, karara itiraz edeceklerini ve Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi. Diğer sanıkların da beraatine karar verildi.