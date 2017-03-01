01.03.2017 11:50:21

Başkan Sözlü: 'Türk Milleti'ne karşı düşmanca tavrınızdan vazgeçin'

Adana Büyükşehir Belediyesi Hocalı Soykırımı'nın 25. yılında anma programı düzenledi. Anma programında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ermenistan'ın Türk Milleti'ne karşı düşmanca tavrının bir intihar olduğunu vurguladı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Hocalı Soykırımı'nın 25. yılında anma programı düzenledi. Anma programında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ermenistan'ın Türk Milleti'ne karşı düşmanca tavrının bir intihar olduğunu vurguladı.Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Hocalı Soykırımı Anma Programı'mda konuşan Başkan Sözlü, Hocalı'da yaşanan insanlık dramındaki acıların hala taze olduğunu ifade ederken bu soykırımı haykırmak, duyurmak için Türk Dünyası'nın birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.İnsani duygularla Hocalı'da yaşanan katliamı göremeyenlerin, inkar edenlerin insanlığından şüphe ettiğini ifade eden Başkan Sözlü, yaraların sarılması için insani duygularla herkesin bu soykırımı haykırması gerektiğini ifade etti."Varlığınızın teminatı türklerdir"Dünya üzerindeki Türklerin ve Müslümanların emperyal güçlere karşı ciddi bir mücadele verdiğini kaydeden Başkan Sözlü, "Her çiçek kendi ikliminde yetişir ve yaşar. Sizi kendi emelleri için Türklere karşı kullanmak isteyenler bugünün şartlarında sizi kullanacaktır. Ancak gelecek yüzyılda bugün yaşadığınız Avrupa'da onların kültürleri içerisinde kaybolup gideceksiniz. Eğer Ermeni toplumunu yaşatmak istiyorsanız, bu toplumun gelecek nesillere aktarılmasını istiyorsanız Türkiye ile Azerbaycan ile iyi geçinmek, Türk Milleti'ne olan düşmanca tutumlarınızdan vazgeçmek zorundasınız. Var olmak istiyorsanız, varlığınızın teminatı Türklerdir" dedi.Türkiye ile giderek güçlenen Azerbaycan'la düşmanlık kurmanın Ermenistan'ın intiharı olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, "Ermenistan var olmak istiyorsa önce Karabağ'ı terk etmeli, Türk Milleti'ne karşı düşmanca iddialarından vazgeçmelidir" diye konuştu."Çocuklarımızı sevgiyle yetiştiriyoruz"Konferansta konuşan yazar Tenzile Rüstemhanlı ise Türk annelerinin çocuklarını hiç bir zaman başka bir millete düşmanlıkla yetiştirmediğini, onları sevgiyle büyüttüklerini ifade ederken Türk Milleti'nin bu sevgisinin tarihte de sıklıkla kendisini gösterdiğini söyledi. Kendilerine karşı Türklerin soykırım yaptığı iddiasında bulunan Ermenilerin bu tezinin doğru olmadığını, asıl soykırıma uğrayanların Türkler olduğunu bildirdi.Program sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.