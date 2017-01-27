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Başkan Sözlü'den referandumda sağduyu çağrısı
27.01.2017 13:38:09

Başkan Sözlü'den referandumda sağduyu çağrısı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, referandum sürecinin ülkeyi germeden, yapıcı ve uzlaşmacı üslupla yaşanması ve kutuplaşmaya sebep olacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Başkan Sözlü, 'Biz de parti disiplini içerisinde genel başkanımız ve genel merkezimizin kararı doğrultusunda teşkilatlarımızın yapacağı program dahilinde referandum çalışmalarına iştirak edeceğiz. Genel başkanımızın dediği gibi, 'Devlet için cumhuriyet için millet için 'evet' diyoruz ama halktan k

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, referandum sürecinin ülkeyi germeden, yapıcı ve uzlaşmacı üslupla yaşanması ve kutuplaşmaya sebep olacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Başkan Sözlü, "Biz de parti disiplini içerisinde genel başkanımız ve genel merkezimizin kararı doğrultusunda teşkilatlarımızın yapacağı program dahilinde referandum çalışmalarına iştirak edeceğiz. Genel başkanımızın dediği gibi, 'Devlet için cumhuriyet için millet için "evet" diyoruz ama halktan korkmayalım ne çıkarsa kabulümüzdür.' Yanlış bir sonuç çıksa bunu milletin telafi etme şansı olur ama birbirimizden koparsak bunu tamir etme şansı zor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Sözlü, Bölge Müdürü Adnan Kulak ile yaptığı sohbette gündemi değerlendirdi.

Yüreğir ilçesi ile Seyhan ilçesini buluşturacak, üniversiteler, sağlık kampüsü ve adliyelerle yoğunluk kazanan bölgenin trafiğini rahatlatacak Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatına ilişkin gelişmeleri aktaran Başkan Sözlü, ihaleyi kazanan müteahhitin taahhütlerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle ihalenin iptal edildiğini ve mart ayında yeni ihale yapılacağını söyledi. Başkan Sözlü, ihalenin ardından 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanacağını vurgulayarak, kentin önündeki 200 yıla hitap edecek bir köprü inşa edeceklerini anlattı.

"Mutedil dil kullanılmalı"

Evet-Hayır tartışmalarının yaşandığı anayasa referandumu sürecini de değerlendiren Başkan Sözlü, bu süreçte olması gereken uzlaşmacı ve sağduyulu üslubun önemine dikkat çekti. İngiltere'den örnekler gösteren Başkan Sözlü, şöyle devam etti:

"İngiltere'de 2 referandum yapıldı. İrlanda'nın ayrılık referandumunu bile sağduyu içerisinde, kutuplaşmadan geçirdi İngiltere. Avrupa Birliği'nden çıkışı da medeni bir şekilde oldu. Sonuç ne olursa olsun sağduyuyla geçirilmesi gereken bir süreç. Herkes kendi görüşünü bildirir, propagandasını yapar ama nihayetinde halkın vereceği karara da saygı duymak lazım. Herkes demokratik kültür ortamında inandığı şeyi ifade etmeli, edebilmeli ama Türkiye'yi germemeli. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin dili de bu konuda mutedildir. En sonunda ne diyor? 'Halkın görüşünden korkmamak gerek' diyor. Genel başkanımıza katılmayan olabilir ama o mutedil dili kendileri de kullanmalı."

"Ne çıkarsa kabulümüzdür"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, referandum sürecinde halkın birlik ve beraberliğin bozulmaması gerektiğini ifade ederek, "Biz de parti disiplini içerisinde genel başkanımız ve genel merkezimizin kararı doğrultusunda teşkilatlarımızın yapacağı program dahilinde referandum çalışmalarına iştirak edeceğiz. Halkın mutsuz olacağı bir ortam inşa etmemek için yapıcı olmak zorundayız. Yanlış bir sonuç çıksa bunu milletin telafi etme şansı olur ama birbirimizden koparsak bunu tamir etme şansı zor. Genel başkanımızın dediği gibi, 'Devlet için cumhuriyet için millet için evet diyoruz ama halktan korkmayalım ne çıkarsa kabulümüzdür.' Bu mutedil dildir. Referandumda evet veya hayır ama millete karşı evet veya hayır şeklinde yapmak doğru olmaz. Huzurumuz her şeyden önemli. Uzlaşma dilini iyi geliştirirse Türkiye kendi imkanı olan bir ülke. Jeopolitiği kimse rahat ettirmeyecek. Bunun ilacı da içerideki birliğimizdir. İçerideki birlik ve dirliğini tesis etmiş Türkiye'ye elbette dışarıdan etkiler olacaktır ama siz zayıf olursanız onların müdahalesi birinci önceliğe geçer" dedi.

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