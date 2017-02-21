21.02.2017 20:59:07

Başkan Sözlü'den mahkeme başkanına tepki

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kendisine 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetinin başkanını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlant

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kendisine 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetinin başkanını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olmakla suçladı.Başkan Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde parke taşı ihalesinde iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ marifetiyle tamamlatmaya çalıştığı iddiasıyla 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamalarıyla hakkında 19 yıl istenen davada bugün karar açıklandı.Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti tüm sanıkların rüşvet suçlamalarına beraat verdi. Başkan Sözlü'ye ise 'edimin ifasına fesat karıştırmaktan' 5 yıl hapis cezası verildi.Duruşma sonrasında kendisini karşılayan kalabalığa Adana Adliyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan Sözlü, "Hüseyin Sözlü faktörünü bertaraf ederek kendilerine alan açmak isteyenler hüsrana uğrayacaktır" diye konuştu.Siyasi hayatının hep mücadeleyle geçtiğini söyleyen Hüseyin Sözlü, daha önce 3 seçime aday olduğunu ve hep iktidar güçlerinin önüne engeller koyduğunu iddia etti. Son yerel seçimde Ceyhan Kaymakamı ve dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un da engeliyle karşılaştığını öne süren Hüseyin Sözlü, Ceyhan'ın mevcut Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ün Coş ve Kaymakam ile birlikte kendisine bu davayı hazırladıklarını iddia etti.Öte yandan, Yargıtay'ın cezayı onaması halinde Başkan Hüseyin Sözlü'nün belediye başkanlığı görevi düşecek.(Nuri Pir/İHA)