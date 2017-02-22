22.02.2017 11:37:10

Başkan Soğanda'dan Van STK'ya ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Van Sivil Toplum Konseyini (STK) ziyaret etti.

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AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Van Sivil Toplum Konseyini (STK) ziyaret etti.AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, geçtiğimiz günlerde yoğun katılımlı bir basın toplantısı ile referandumda 'evet' diyeceklerini kamuoyuna ilk duyuran sivil toplum kuruluşu platformu olarak dikkat çeken Van Sivil Toplum Konseyini (Van STK) ziyaret etti. Önce kuruluşunu ilan eden ve ardından geniş katılımlı bir alan çalışması yapan STK yetkililerine açıklamaları ve duruşlarından dolayı teşekkür eden Soğanda, süreçte parti olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Van STK Kurucu Başkanı Eyüp Acar ise, referandum sürecinin tarihi bir öneme sahip olduğunu, bunun partiler üstü bir süreç olduğunu söyledi. Acar, "Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarına görev düşüyor. Biz bir STK olarak bu bağlamda sahada aktif bir kampanya yürüteceğiz" dedi.Ziyarette Van STK bileşenlerinin başkanları da hazır bulundu.