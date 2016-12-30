30.12.2016 11:01:37

Başkan Soğanda'dan Bahçesaray ilçesine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan Bahçesaray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan Bahçesaray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.İlçe ve köy ziyaretleri kapsamında son iki hafta içerisinde bütün ilçeleri ziyaret ederek teşkilatlara bir araya gelen, STK'ları ziyaret eden, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, sık sık ziyaret ettiği ve bir süredir yolları kapalı olan Bahçesaray'a yeniden gitti. Beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ile sabah saatlerinde Bahçesaray ilçesine gelen Soğanda'yı, burada İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve teşkilatı karşıladı. İlk olarak ilçe binasına geçip teşkilatla bir araya gelen Soğanda, ilçe yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ulaşımın sıkıntılı olmasına rağmen göreve geldikleri günden bu yana defalarca ziyaret ettikleri Bahçesaray ilçesinin kendileri için her zaman önemli bir yeri olduğunu ifade eden Soğanda, teşkilatı burada diri tutan Başkan Sabırlı ve yönetimine teşekkür etti.Toplantının ardından ilçedeki taziyeye katılan Soğanda, aileye başsağlığı diledi. Daha sonra ilçe merkezi esnaflarıyla da bir araya gelen Soğanda, bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. İlçe halkının sıcak karşılamalarında ötürü teşekkür eden Soğanda, şu an itibariyle 20'nin üzerinde ekiplerinin sahada olduğunu ifade ederek, tüm il ve ilçe teşkilatlarının köy ve mahalle ziyaretlerine devam ettiğini vurguladı. Soğanda ve beraberindekiler daha sonra Kırmızı Köprü köyüne geçerek İzzet Görür İlköğretim Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Çocuklarla ve köydeki Kırmızı Köprü önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Soğanda, köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Gevaş ilçesine gitmek üzere yola çıktı.Gevaş ilçesinde de taziyede bulunan Başkan Soğanda, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'ı da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.