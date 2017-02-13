13.02.2017 18:22:44

Başkan Şirin'den Urganlıspor'a tam destek

1. Amatör Lig Şampiyonu Urganlıspor, desteklerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ziyaretinde bulunarak, kendisine plaket takdim etti.

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1. Amatör Lig Şampiyonu Urganlıspor, desteklerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ziyaretinde bulunarak, kendisine plaket takdim etti.Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Urganlıspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Güleç, Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, Urganlıspor antrenörü Mustafa Kemal Akar, yardımcı antrenör İlhan Yılmaz ve genel kaptan Demir Ali Durak ve Urganlıspor futbolcularını ağırladı. Ziyarette Başkan Yardımcısı Çetin Akın da yer aldı. Encümen toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı Başkan Şirin'e teşekkür plaketi takdim eden Urganlıspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Güleç, "Sayın Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e Urganlıspor'a verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sezon başında en büyük hedefimizi BAL ligi olarak olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda ilk hedefimiz olan 1. Amatör Küme'de şampiyon olduk. Şimdi önümüzde Süper Amatör Lig var. Amacımız bu ligden de şampiyon olmak ve kupayı Turgutlu'ya getirmek. En büyük hedefimiz olan BAL ligine doğru yürüdüğümüz bu yolda Urganlıspor olarak Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'den her zaman olduğu gibi bizlere destek olmasıdır. Ben yönetim kurulu arkadaşlarım, hocalarım ve futbolcularımız adına kendisine teşekkür ederek, bu plaketi takdim ederek, güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Başkanımızın da destekleriyle Urganlıspor'u hep birlikte hedefine ulaştıracağız" dedi.Spora hep destek tam destek sloganıyla birçok takıma desteklerini sürdürdüklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "1. Amatör Küme'de büyük bir başarı göstererek şampiyon olan ve Süper Amatör lige yükselen Urganlıspor'u can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bizlerin her zaman olduğu gibi bundan sonra da Urganlıspor'a desteği sürecektir. Takımın hedefinde yürüdüğü bu zorlu yolda yöneticilerimize, hocalarımıza ve futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.