20.02.2017 17:07:09

Başkan Sekmen kamusal alan peyzajında Türkiye'nin en iyisi seçildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür Yolu Projesi ile ödüle layık görüldü. Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün en prestijli ödülü olan 'Plant Ödülleri 2015-2016', İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahiplerini buldu.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür Yolu Projesi ile ödüle layık görüldü. Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün en prestijli ödülü olan 'Plant Ödülleri 2015-2016', İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahiplerini buldu.Erzurum Büyükşehir Belediyesi 'Kamusal Alan Kategorisinde' Yılın En Başarılı Peyzaj Projesi ödülünü aldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ödülünü Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Çiğdem Karaaslan'ın elinden aldı.Gecede ödüle layık görülen belediye ve firmalara birincilik ödülünü takdim eden Başkan Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hatırlanacağı üzere yatırım bütçesi kullanımında Türkiye birincisi olduk. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en başarılı belediyesi ödülüne layık görüldük. Kültür ve tarih şehri Erzurum'da Kültür Yolu Projesi'nde Erzurum Kalesi ve çevresine uygulanan peyzaj çalışmasıyla 'Kamusal Alan Kategorisinde' yılın en başarılı peyzaj projesi ödülünü aldık. Bir yılda elde ettiğimiz bu ödüller çalışma azmimize büyük bir dinamizm katmaktadır. Bizler bu güzel şehrin 'Rüya kent' olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Memleketimizin güzelleşmesi için bizimle birlikte canla başla görev yapan Erzurum Büyükşehir Belediyemizin fedakâr çalışanlarını takdir ediyorum. Bizleri bu ödüle layık görenlere de şehrim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.