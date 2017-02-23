23.02.2017 13:27:14

Başkan Sekmen ilçelerde istişare toplantıları yapıyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerde muhtarlarla istişare toplantıları yapıyor. Vaktinin büyük bir bölümünü muhtarlara ayıran Başkan Sekmen, Aşkale ve Çat'a çıkarma yaptı.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerde muhtarlarla istişare toplantıları yapıyor. Vaktinin büyük bir bölümünü muhtarlara ayıran Başkan Sekmen, Aşkale ve Çat'a çıkarma yaptı.Kurum yetkilileriyle birlikte ilk önce Aşkale'ye giden Sekmen, düzenlenen toplantıda yatırım ve projelerin fiziki gerçekleşme oranlarını yakından analiz ederek, muhtarların arz ve taleplerini yerinde dinledi. Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat'ın da katıldığı toplantıda, muhtarlar Başkan Sekmen'e yerleşim yerlerinde çözüm bekleyen konuları iletti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda da Çatlı muhtarlarla bir araya geldi. Çat Kaymakamı Saadettin Doğan'ın katıldığı toplantıda muhtarlarla istişare eden Başkan Mehmet Sekmen, ilçede Büyükşehir'in yaptığı çalışmaları anlattı.Başkan Sekmen, ilçe buluşmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hem sorunların tespiti hem de arz ve taleplerin konuşulduğu ilçe ziyaretlerini çok önemsiyoruz. İstişare amaçlı bu toplantılarla mahalli idarelerin bel kemiği olan muhtarlarla bir araya gelip vatandaşlarımızın problemlerine çare üretmeye çalışıyoruz. İnşallah yatırımların zirve dönemi olarak değerlendirdiğimiz bu yıl ilçelerimizin de sorunlarının tamamen sonlandırıldığı bir sene olacak" dedi.