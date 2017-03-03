03.03.2017 15:27:28

Başkan Şahin öğrencilere Bafra'yı anlattı

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kendisini ziyaret eden anaokulu öğrencilerine ilçeyi anlattı ve çeşitli hediyeler verdi.

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Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kendisini ziyaret eden anaokulu öğrencilerine ilçeyi anlattı ve çeşitli hediyeler verdi.Samsun Bafra Mehmet Ulusar Anaokulu tarafından yürütülen ve Bafra Belediyesinin desteklediği "Yöremi Tanıyorum, Kültürümü Yaşıyorum" projesi kapsamında projenin uygulama birimi olan Lale Sınıfı öğrencileri ile Okul Müdürü Saadet Öztürk, Müdür Yardımcısı Emine Sivri ve sınıf öğretmeni Hatice Onur Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i ziyaret etti.Amacı, çocukların yaşadıkları yöreyi, kültürel özelliklerini tanıma ve çocuklarının yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtarak kavratmak olan anlamlı projeye İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ve Bafra Devlet Su İşleri Müdürlüğü de destek veriyor. Ziyaret sırasında öğrenciler başkan Şahin'e sorular sordu. Başkan Şahin öğrencilere ve idarecilere Bafra'yı tanıtan kitap, CD ve broşürler hediye etti.Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Mehmet Ulusar Anaokulumuz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve Lale Sınıfı öğrencilerimiz örnek bir projeye imza attılar. Bu çalışmaları destekliyor ve çok mutlu oluyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Bafra 5 bin yıldan fazla tarihi ile medeniyetler beşiği, ovası ile Türkiye'nin tarım merkezi, tarihi eserleri, kuş cenneti, baraj gölleri ve doğal güzellikleri ile görsel şölenlerin yaşandığı bir cazibe merkezi, mutfağı ile unutulmaz damak tatlarının olduğu efsane bir şehirdir. Biz Baframızın turizm alanındaki potansiyellerini harekete geçirmek için çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Müzemizi tanıtan bir kitap hazırlamıştık, bunu okullarımıza dağıttık. Müzemizi ziyaret edenlere de veriliyor. Türkçe ve İngilizce Bafra tanıtım kitapları yayınladık. Türkiye'nin her iline hava alanlarına, derneklere, turizm acentelerine, kütüphanelere, belediyelere, valilik ve kaymakamlıklara, odalara yolladık. İlçemize gelen bizleri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimize veriyoruz. Aynı şekilde Bafra tanıtım CD'si dağıtıyoruz. Fuarlara, sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyoruz. Bafra'nın ürünlerini buralarda tanıtıyoruz. Billboard çalışmaları yaptık. Kısacası Bafra'mız için her türlü tanıtım araçları ile tanıtıyoruz. Daha bir güzel geleceğin teminatı olan çocuklarımız bu çalışmaları ile bizleri daha fazla umutlandırmışlar ve bizlere heyecan vermişlerdir" dedi.