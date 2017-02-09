09.02.2017 17:12:04

Başkan Şahin: 'Karda tahrip olan yolları onaracağız'

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kar yağışı ve temizleme çalışmaları sırasında bazı yollarda meydana gelen tahribatların hava şartlarının iyileşmesi ile onarılacağını söyledi.

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Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kar yağışı ve temizleme çalışmaları sırasında bazı yollarda meydana gelen tahribatların hava şartlarının iyileşmesi ile onarılacağını söyledi.Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Yoğun bir kar yağışı yaşadık. Kar temizleme çalışmaları sırasında yollarımızda bozulmalar oluştu. Buraları biliyoruz. Bu hava şartlarında bir çalışma yapmak doğru değil. Meteorolojiyle de sürekli temas halindeyiz. Yeni bir kar yağışı gelebilir. Havaların düzelmesiyle buralarda yama çalışmaları yapacağız. Bu yaz 35 bin tondan fazla asfalt çalışması yaptık. İlçemizde ki yol problemini biliyoruz. Bafra'nın önceden de asfalt ve kaldırım problemi bulunuyordu. Doğal gaz hatlarının döşenmesi ile bu ihtiyaç daha da arttı. 6 yıldır Tüm imkanlarımızla buna öncelik veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunun için Asfalt şantiyesi ve plenti, parke ve bordur taşı tesislerini kurduk. 4 silindir, asfalt serme makinesi, asfalt bakım aracı ve iş makineleri alarak Bafra tarihinin en büyük yatırımını yaptık. İlçemizde 370 kilometre yol var. 300 kilometreye yakın doğal gaz hattı yapıldı. Bizde 6 yılda 25 yılda yapılacak olan asfalttan fazlasını yaptık. Önümüz yaz asfalt çalışmaları devam ettireceğiz. Hemşehrilerim anlayış ve sabır gösterdi. Biraz daha sabır rica ediyorum. Bafra'nın yol problemini en aza indireceğiz" dedi.Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamalarına şöyle devam etti: "2016 yılında 30 bin metrekare kaldırım yaptık. Kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Yeni mahallelerimizde beton yollar yapacağız. Bu çalışmalarda devam ediyor. Yol konusuna çok önem veriyorum. Tüm belediye olarak bu konuya kitlendik" diye konuştu.