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Başkan Sağıroğlu, 'Böyle bir afet görmedik'
31.01.2017 13:36:21

Başkan Sağıroğlu, 'Böyle bir afet görmedik'

Trabzon Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu son yılların en büyük kar yağışı ile karşı karşıya geldiklerini belirterek, 'Böyle bir kar görmemiştik. Normal bir yağış değil, afet yaşıyoruz' dedi.

Trabzon Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu son yılların en büyük kar yağışı ile karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Böyle bir kar görmemiştik. Normal bir yağış değil, afet yaşıyoruz" dedi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 25 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Yomra Belediyesi Fen İşlerine Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri dün geceden itibaren yapılan çalışmalar neticesinde 15 mahalle yolunu ulaşıma açıldı.

Karla mücadele çalışmalarında ekibini yalnız bırakmayarak her an sahada olan Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu yaptığı açıklamada, ilçelerinde son yılların en büyük kar yağışının yaşandığını belirterek, "Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı tüm mahallelerimizi ulaşıma kapattı. Ekibimizle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçerek, 15 mahallemizin ana arterini ulaşıma açtık. Geriye kalan 10 mahallemizde bu gece itibariyle ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Yüce mevlamın izni ile bununda üstesinden geleceğiz" dedi.

"İlçe merkezimizde kar kalınlığı yaklaşık olarak 70 cm'yi buldu"

Kar kalınlığı ilçe merkezimize oranla yüksek mahallelerimizden 3 kat daha fazla diyen Başkan Sağıroğlu, "İlçe merkezimizde kar kalınlığı yaklaşık olarak 70 cm'yi buldu. Tüm ekibimizi sahilden, kırsala doğru yönlendirdik. Şuan itibariyle tüm mahallelerimize ulaşım sağlayamadık ancak, emekçi kardeşlerim yoğun bir çalışma içerisinde. Vatandaşlarımızın da takdir edeceği gibi son yılların en büyük yağışını aldık. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Bizleri biraz anlayışla karşılasınlar, sabırlı olsunlar. Bizler, koltuğumuzda oturup keyfimize bakmıyoruz. Vatandaşımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın içi ferah olsun. Yomra Belediyesi olarak biz bu afeti yeneceğiz" diye konuştu.

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