13.07.2017 15:00:41

Başkan Sabri'yi resmen açıkladı! 2 yıllık anlaşma

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 'Sabri ile prensip anlaşmasına vardık. İş imzaya kaldı' dedi.

Kayserispor'un transfer sezonunun başından bu yana ısrarla istediği Galatasaray'ın ve milli takımın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, çarşamba gecesi İzmir'den uçakla Erzurum'a geldi. Palandöken Dağı'ndaki otelde Başkan Erol Bedir, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ve sportif menajer Erdem Kemaloğlu'ndan oluşan transfer komitesiyle masaya oturan Sabri, 2 saat süren toplantının sonunda saat 21.00 sıralarında 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

AVUSTURYA KAMPIMIZA KATILACAK

Başkan Erol Bedir, Erzurum kampını yaptıkları otelde gerçekleştirilen görüşmenin olumlu sonuçlandığını ve el sıkıştıklarını söyledi.

Bedir, "Henüz mukavele imzalamadık ama Sabri ile prensipte anlaştık. Kendisini yıllarca oynadığı Galatasaray'ın renktaşı olan kulübümüzde görmekten mutluluk duyduk. Kendisi bir mani olmazsa mukavele imzalayıp, Avusturya kampımıza katılacak'' diye konuştu.