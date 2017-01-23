23.01.2017 17:10:52

Başkan, raylı sistem üniversite hattını inceledi

Hafif raylı sistemin üniversiteye çıkarılması için çalışmalara hız veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, üniversite hattının güzergahını inceledi.

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Hafif raylı sistemin üniversiteye çıkarılması için çalışmalara hız veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, üniversite hattının güzergahını inceledi.Üniversite öğrencilerine büyük müjde veren ve geçen aylarda hafif raylı sistemin OMÜ'ye çıkacağını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile imzaladığı protokolün ardından ekibiyle birlikte anında işe koyuldu.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile raylı sistem üniversite hattı güzergahını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Raylı sistem Allah'ın izniyle üniversiteye çıkacak. Kafamıza koyduk ve işe koyulduk" dedi.Proje kapsamında KYK yurduna kadar durakların olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Öğrencilerimizin çağrılarına kulak verdik ve projemize başladık. Hafif raylı sistem artık üniversitede, kampüs içinde bütün birimlere ulaşabilecek güzergaha sahip olacak. Allah'ın izniyle en kısa sürede bitirip hizmete açacağız" diye konuştu.