10.02.2017 11:07:01

Başkan Polat hastaları ziyaret etti

Aşkale ilçe Belediye Başkanı Şenol Polat ilçe hastanesinde yatan hastaları tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aşkale ilçe Belediye Başkanı Şenol Polat ilçe hastanesinde yatan hastaları tek tek ziyaret ederek sohbet etti.Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastaları akşam saatlerinde ziyaret etti. Tek tek hastaları ziyaret eden Polat, hastalarla sohbet etti. Hastalar Başkanın gelişi ve ziyaretleri ile memnun olurken hastaneden ayrılan Belediye Başkanı Polat daha sonrasında evlerinde hasta olan vatandaşları gezerek ziyaretlerine devam etti.