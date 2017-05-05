06.05.2017 11:59:24

Başkan Pekdaş'ın mutlu günü

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın kızı Candan Pekdaş, İzmir Arena'da gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Suat Çelen ile birleştirdi. Ortak arkadaş grupları vasıtasıyla tanışan genç çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kıyarken, çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam, Ali Yiğit, Özcan Purçu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak Kaymakamı Meh

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Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın kızı Candan Pekdaş, İzmir Arena'da gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Suat Çelen ile birleştirdi. Ortak arkadaş grupları vasıtasıyla tanışan genç çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kıyarken, çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay, Musa Çam, Ali Yiğit, Özcan Purçu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş'in yanı sıra çok sayıda belediye başkanı birlikte yaptı.Düğün Edirne'deİş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim davetli olarak katıldığı nikah töreninde davetlileri salona girişte Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş karşıladı. Biricik kızının en mutlu gününe şahitlik eden Başkan Pekdaş'ın heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıdı. Uluslararası bir haber ajansında editörlük yapan Candan Pekdaş ile uluslararası bir firmada idareci olarak çalışan Suat Çelen İzmir'deki nikah törenin ardından 7 Mayıs Pazar günü Edirne Uzunköprü'de düğün yapacak. Yoğun iş temposu nedeniyle balayı planlarını bir süre erteleyen genç çift, düğünün ardından İstanbul'da yaşamayı sürdürecek.