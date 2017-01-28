29.01.2017 11:00:44

Başkan Pekdaş: 'Bu ülke hepimizin'

Mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye'nin içinden geçtiği zor günleri aşacağına olan inancını dile getirerek, 'Hepimiz tedirginiz ama bu ülkede umutlar da beslemek istiyoruz. Çünkü geleceğimiz bu ülkede ve bu ülke hepimizin' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye'nin içinden geçtiği zor günleri aşacağına olan inancını dile getirerek, "Hepimiz tedirginiz ama bu ülkede umutlar da beslemek istiyoruz. Çünkü geleceğimiz bu ülkede ve bu ülke hepimizin" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın referandum öncesi muhtarları dinlemek amacıyla başlattığı toplantılar sürüyor. Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliliğiyle ilgili görüş ve önerilerin alındığı toplantıların son adresi 113 mahalle muhtarının görev yaptığı Konak oldu. Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Konaklı muhtarlar yoğun katılım gösterdi. Toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtar Masası'ndan temsilciler de yer aldı."El ele çalışalım"Toplantının açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, seçildiği günden itibaren muhtarlarla el ele, omuz omuza çalıştıklarını söyledi. "Sizler mahallelerinizin sesi, gözü, kulağı olurken, bizler de sizlerin sesi, gözü, kulağı olmayı; hemşehrilerimiz için güzel şeyler yapmayı gayret edindik" diyen Pekdaş, Türkiye'nin son yıllarda acı ve hüzün dolu pek çok olay yaşadığını belirtti. Geçen ay İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısını hatırlatan Pekdaş, "Kahraman polisimiz sayesinde büyük bir katliamın önüne geçildi. Hepimiz tedirginiz ama bu ülkede umutlar da beslemek istiyoruz. Çünkü geleceğimiz bu ülkede ve bu ülke hepimizin. Sizlerin varlığı, İzmir'in aydınlığı önemli. Ülkemizin aydınlığı için el ele çalışalım istiyoruz. Çünkü bizler birlikte taş üstüne taş, tuğla üstüne tuğla koymasını biliriz" diye konuştu.