27.02.2017 18:40:57

Başkan Özşahin'den Vergi Haftası mesajı

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Vergi Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Vergi Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Özşahin yayımlamış olduğu açıklamasında vatandaşlara götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunduğunu söyledi. Başkan Özşahin, "Ülkemiz gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan vergileri toplama, devletin bütçesini yapma, harcamalarını kontrol etme iş ve işlemlerini Maliye Bakanlığı çalışanları üstlenmektedir. Ülkemiz ekonomisinin can damarı olan devletimizin gelirleri toplanmazsa ya da toplamada aksaklıklar yaşanırsa ülkemizin mali yapısı, sosyal yapısı, kısacası ülkemizin her alanı olumsuz yönde etkilenecektir. Ülkemiz ve milletimiz için bu kadar önemli görevleri ifa eden Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığındaki kamu görevlileri, Vergi Haftasını maalesef kutlayamamaktadır. Çünkü uğradıkları hak kayıpları, verilmeyen hakları, bozulan çalışma barışı buna engel olmaktadır. Ülkemiz ekonomisi için gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeden çalışan, alın teri döken, ailesinden ve kendinden fedakarlık göstererek milyarlarca vergiyi tahsil eden maliye çalışanları, maalesef emeklerinin karşılığını alamamaktadır. İş yoğunluğunun, iş riskinin ve sorumluluğun fazla olduğu Maliye Bakanlığındaki çalışanlar, musluğun başını tutmasına rağmen bu musluktan bir damla su dahi içememektedir" dedi.