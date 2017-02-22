22.02.2017 11:34:22

Başkan Özkök'den, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çağrısı

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi kapsamında borsa üyelerine ve iş adamlarına çağrıda bulunarak, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' dedi.

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Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesi kapsamında borsa üyelerine ve iş adamlarına çağrıda bulunarak, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başlatmış olduğu istihdam seferberliğine Aksaray Ticaret Borsası kayıtsız kalmayarak hemen çalışmalarına başladı ve idari binası içerisinde İŞKUR Hizmet Noktası oluşturdu.Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök bir basın açıklaması yaparak, "Toplumun huzur ve saadeti toplumda birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma ile gerçekleşir. Bu nedenle İslam paylaşma ve yardımlaşmaya oldukça önem verir. Asil Türk Milleti tarihler boyunca yoksulluğun, işsizliğin yaşattığı sıkıntıları gidermek için komşusu aç iken tok yatan bizden değildir Şuuruyla hareket eden bir millet olarak az tüketip, çok üretim yaparak Devlet büyüklerimize koşulsuz güvenip çok çalışarak, daha çok istihdam sağlayarak, devletimizin çok vergi kazanmasına yardımcı olur. Zaman ekonomiyi normalleştirme ve somut adımlar atma zamanıdır. Özellikle de böyle bir dönemde olumlu işler yapmak ve Türkiye ekonomisinin sağlamlığını hem insanımıza göstermek, hem de dünyaya tanıtmak, çok daha önemli hale geldi. Geçmişten bu yana birçok stres testinden geçmiş Türkiye ekonomisini, zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Biz de vatandaşlar ve Türk Milleti olarak huzur ve güven ortamı içerisinde yaşayarak bölgesinde güçlü, dünyada hatırı sayılır ekonomisi en iyi 10 ülke arasında yer alacağımızı ifade etmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, başarılı olamayacaklar. Biz bir oldukça, el ele, omuz omuza verdikçe bizi yenemeyecekler. Bizler Türk Milleti olarak, ülkemizin geleceği için daha çok çalışmaya söz veriyoruz. İşçi kardeşlerimizle el ele, omuz omuza daha çok çalışıyoruz, daha çok üretiyoruz, daha çok ticaret yapıyoruz, daha çok yatırım yapıyoruz. Aksaray Ticaret Borsası ve Aksaray olarak daha çok üretip katma değer sağlamak, istihdama katkıda bulunmak amacıyla ülke genelinde başlayan istihdam seferberliği için üyelerimize ve halkımıza bu seferberlikte yer almalarını önemle rica ediyorum" dedi.