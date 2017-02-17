17.02.2017 14:36:58

Başkan Özgüven vatandaşlar ile bir araya geldi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, bir araya geldiği vatandaşların istek ve talepleri dinlemeye devam ediyor.

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, bir araya geldiği vatandaşların istek ve talepleri dinlemeye devam ediyor.Ziyaret esnasında vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Özgüven, "Bir esnaf çocuğu olarak halkın içinden gelen ve mümkün olduğunca halkımızla iç içe olmaya özen gösteren biri olarak şunu net ifade edebilirim, samimi olmalısınız. İletişim Enstrümanlarının hızla gelişmesi, anlık bilgi paylaşımı ve bilgiye ulaşmanın hız kazanması ile birlikte insanlarımız her şeyin farkında ve bilincinde. Hizmet için görevlendirdiği kişi ve kurumların ne gibi faaliyetlerde bulunduğu, ne ölçüde çalıştığı ve bu çalışmalarda başarıya ulaştığını çabucak bilmek ve hatta görmek istiyorlar. Haliyle iletişimi yüksek seviyede özümseyen insanlarımız, hal tavır ve söylemlerinizdeki samimiyetin derecesini hemen yakalıyor ve sizi buna göre değerlendiriyorlar. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu konuda çok yetkin diye düşünüyorum. Samimiyetin anında farkına varıp o ölçüde reaksiyon gösteriyorlar. Sağ olsun insanımız bizi kabullendi, gönlüne aldı. Bizde bütün bunları göz önüne alarak, gerçekçi, gerçekleştirilebilir ve gerekli proje ve faaliyetleri halkımızın önüne koyduk ve dedik ki, ilk görev gününden 5 yılın son gününe kadar tamamen çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla belediyecilik yapacak, çalışmalarımızda ben bilirim, ben yaparım demeden, hep birlikte en faydalı ve en işlevsel olanı ortaya çıkarma gayretinde olacağız" dedi."Etkin ve enerjik olmak durumundayız"Daha çok kişiye ulaşmak için, daha etkin çalışmak ve daha enerjik olmak durumunda olmaları gerektiğini de ifade eden Başkan Özgüven, "Genç biri olmamın bu hususta bir avantajı olabilir. Tabi gerek gittiğimiz yerlerde gerekse makamda 7'den 70'e kadar her yaş aralığından insanımızla bir araya geliyoruz. Ama özellikle genç kardeşlerimizin yoğun ilgisi beni çok mutlu ediyor. Belediyecilikte iletişimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız kuvvetle büyük bir azimle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Katılımcı yönetim, düsturumuzdur. Büyükşehir Belediyemizle beraber koordineli olarak çalışarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ereğlimizde standartları yüksek ve taksici esnafımıza yakışır 9 yeni Taksi Durağı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Beye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.