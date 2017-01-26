26.01.2017 16:46:58

Başkan Özgüven'den kadın girişimcilere ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Aile Eğitim Sanat Merkezi (ASEM)'nde Kadın Girişimciler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Aile Eğitim Sanat Merkezi (ASEM)'nde Kadın Girişimciler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.Birçok üyenin yer aldığı buluşmaya eşi İlkay Özgüven'le birlikte katılan Başkan Özgüven, üyelere karanfil ve cüzdan hediye etti. Toplantıda konuşan Başkan Özgüven, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, "Kadınlarımızın toplumdaki yeri ve önemi büyüktür. Toplumun en küçük parçası olan aile kadınlarımıza emanettir. Aile ekonomisine ufak da olsa destek olmak hanım kardeşlerimizin bir görevidir. Bizim yöremizin kadınları maharetlidir. Kadınlarımız evde de olsa bir şeyler üretmeli ve bu ürettiklerini satıp aile ekonomisine katkı sağlamalıdır. Bunun için biz de belediye olarak hanım kardeşlerimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. El emeğiyle çabalarınız üretime geçecek ve size takdim ettiğimiz bu cüzdanlar dolacak" dedi.