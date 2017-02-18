18.02.2017 16:28:05

Başkan Özgüven'den engelli ve yardıma muhtaçlara ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturarak engelli ve yardıma muhtaçları ziyaret ediyor.

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturarak engelli ve yardıma muhtaçları ziyaret ediyor.Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Sosyal belediyeciliğin ve insanlığımız gereği olan bu ziyaretleri artırarak sürdürüyoruz. Yine bir engelli vatandaşımızı ziyaret ettik. Böyle ziyaretleri paylaşmamız da sakın yanlış anlaşılmasın, ziyaretlerimizde karşılaştığımız durumlar bizi paylaşmaya itiyor. Çünkü çoğu zaman gördüğümüz yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımızdan yeri geliyor komşularının bile haberi olmuyor bu anlamda biz de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz'in, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" sözünü yaşamımızın en temel gayesi olarak alıp ona göre adımlarımızı atıyoruz. Hemşehrilerimden nacizane ricam bu konularda daha duyarlı olalım, kendimiz yardım eli uzatamazsak bile ilgili makamlara bildirelim, bildirmeleri için destek olalım. Şükürler olsun ki, devletimizin bu konularda destekleri ve çabaları var. Biz de gerek evde bakım hizmetlerimiz gerek yardımlarımızla halkımızın zor zamanlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.Hasta yakınları, ziyaretinden dolayı Başkan Özgüven'e çok mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti.