11.05.2017 16:18:47

Başkan Özgökçe'den 'Trafik ile İş Sağlığı ve Güvenliği' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 'Trafik ile İş Sağlığı ve Güvenliği' haftaları nedeniyle bir mesaj yayınladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 'Trafik ile İş Sağlığı ve Güvenliği' haftaları nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajda, "Trafik çağımızın en önemli sorunlarından birisidir. Trafik kazaları dikkatsizlik, aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, uykusuzluk ve alkol kullanma gibi nedenlerden meydana gelmektedir. Ülkeler, bu sorunu çözmek için bütün kurum ve kuruluşları ile büyük gayret göstermektedirler. Ülkemizde, son yıllarda hükümetimizin üstün gayret ve örnek çalışmaları ile gelişen ekonomimiz ve buna bağlı olarak yapılan, yeni bölünmüş yollarımız, kavşaklarımız trafik sorununa önemli ölçüde çare olmuştur. Asıl önemlisi trafik kazalarının ve bu kazalar sonucunda kaybettiğimiz canların ciddi bir oranda azaldığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Ancak, bu konuda tatmin edici bir sonuç almak ve trafik kazaları sorunun tam olarak çözülmesi için yapılan yatırımların ve yollarımızın kalitesinin yanı sıra, insanlarımızın bu konuda gösterecekleri hassasiyet, ciddiyet, eğitim ve dikkat çok önemlidir. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 'yolların kralı yoktur, kuralı vardır' sözü, tüm sürücü ve yolcuların unutmaması gereken altın bir kuraldır. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Hem kendimiz hem de başkalarının hayatını riske atmamak ve trafik kurallarına riayet etmenin bizim için bir vatandaşlık görevi olduğu bilinciyle trafik kurallarına toplum olarak hepimiz uyalım, uymayanları uyaralım. Tüm insanlığın kazasız, sağlık ve mutluluk dolu bir hayat yaşamalarını canı gönülden diliyorum" dedi.Her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' dolayısıyla da bir mesaj yayınlayan Başkan Özgökçe, dünya liderliği yolunda bilim, sanayi ve teknolojinin hızla geliştiği ülkemizde yeni iş sahalarının ortaya çıktığını kaydetti. Özgökçe, "Bu gelişmelerle beraber yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hem ailesinin geçimini, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışan işçilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği bakımından olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda çalışan işçilerimizin iş verimliliğinin artacağı unutulmamalıdır. Bir an evvel, 'Hayatımıza İş Sağlığı ve Güvenliğini Dâhil Etmeliyiz' ve kutlanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın, iş kazalarının ve buna bağlı olarak meydana gelen can kayıplarının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm çalışanlarımıza kazasız, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum' ifadelerini kullandı.