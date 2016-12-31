31.12.2016 12:13:19

Başkan Özdemir sağlıkçıların madde madde sorunlarını sıraladı

Sağlık-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık personelinin 2017 beklentilerini açıklayarak, 'Bütün bu fedakarlıklara rağmen sağlık hizmetlerini aksatmadan, hiçbir tehdide boyun eğmeden hem devletimizin, hem de mesleğimizin onuruna sahip çıkarak görevimizi yerine getiriyoruz' dedi.

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Sağlık-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık personelinin 2017 beklentilerini açıklayarak, "Bütün bu fedakarlıklara rağmen sağlık hizmetlerini aksatmadan, hiçbir tehdide boyun eğmeden hem devletimizin, hem de mesleğimizin onuruna sahip çıkarak görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.Sağlık-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık personellerinin 2017 yılında sorunlarının çözülmesini gerektiğini belirtti. 2017 yılı taleplerini sıralayan Özdemir, sağlık çalışanlarının her şartta görevlerini yerine getirdiğini söyledi. "Çalışanların üzerinden fazla iş yükleri alınmalıdır" diyen Özdemir, adaletli bir performans sistemi getirilmesi gerektiğini, ek ödemlerde hekim dışı diğer tüm personellerinde hak ettikleri döner sermayelerin dağıtılması gerektiğine dikkat çekti.İşte madde madde sorunlarÖzdemir, "Kamu görevlilerinin hemen hemen bütününde maaş ve ücretlerin azımsanmayacak tutarını oluşturan ek ödemenin, emekli maaşının hesaplanmasında dikkate alınacağının hükumet programında belirtilmesi uygun olacaktır. Tüm hastanelere ve bağlı kurumlara 100 bin hemşire ve sağlık personeli alımı yapılmalı çalışanların üzerinden fazla iş yükleri alınmalıdır. Hekim ve diğer çalışanların döner sermaye havuzu ayrılması sağlanarak hekim dışı personelinde daha adaletli bir ek ödeme sistemine kavuşturulması sağlanmalıdır. Genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfına bağlı çalışanlarında döner sermayeden pay alacakları düzenleme çıkarılmalıdır. Taşeron, vekil ve kadrosuz aile sağlığı elamanları yerine kadrolu istihdam yapılmalıdır. 4/C, vekil ebe ve hemşirelerle kamu görevlisi olmayan aile sağlığı personeli kadroya geçirilmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışanlara sosyal hizmet tazminatı verilmeli ve tutulan tüm nöbetlerin paralarının tamamı ödenmelidir.Askeri sağlık tesislerinden Sağlık bakanlığına bağlanan personellerin çalışanlara sağlık hizmeti tazminatı verilmelidir. Uzman hemşire ve uzman ebelerin ücretleri artırılmalıdır. Kamu Hastane Birliklerindeki tabip dışı sözleşmeli yöneticilere sabit ek ödeme verilmelidir. Riskli birimlerin kapsamının genişletilmelidir. Tıp Bayramı ve Sosyal Hizmetler Gününde hizmet kolumuzdaki tüm çalışanlara ikramiye verilmelidir. sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın sağlık giderleri, 6 ay Süre ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmelidir" diye konuştu.