23.12.2016 11:21:47

Başkan Özaltun'dan, yeni atanan Kaymakam Şahiner'e ziyaret

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, kaymakamlığa atanan Kaymakam Muzaffer Şahiner'i ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, kaymakamlığa atanan Kaymakam Muzaffer Şahiner'i ziyaret etti.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mütevelli heyeti olarak Beyşehir Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Göreve başlayan Kaymakam Muzaffer Şahiner'i makamında ziyaret eden Başkan Özaltun ve beraberindekiler, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.Özaltun, Beyşehir Kaymakamı Şahiner'in ilçeye yeni dönemde çok yararlı hizmetler sunacağına emin olduklarını, yeni süreçte uyumlu bir çalışma birlikteliği sergileyeceklerine inandıklarını söyledi. Özaltun, Şahiner'e yeni görev yeri olan Beyşehir ile Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.Beyşehir Kaymakamı Şahiner de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Başkan Özaltun'a, Beyşehir OSB mütevelli heyetinde yer alan Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutlu Korkmaz eşlik etti.2011 yılından bu yana Uşak'ın Banaz İlçesi Kaymakamlığı'nı yürüten Kaymakam Şahiner, son İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Beyşehir İlçe Kaymakamlığı'na atanmıştı.