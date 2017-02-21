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Başkan Özakcan'ın acı günü
21.02.2017 14:12:19

Başkan Özakcan'ın acı günü

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın kayınvalidesi Kübra Uygun hayatını kaybetti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın kayınvalidesi Kübra Uygun hayatını kaybetti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın kayınvalidesi Kübra Uygun, 82 yaşında hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 3 çocuk annesi Kübra Uygun'un yarın öğle namazını müteakip Beycami'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tellidede Mezarlığında defnedilecek.
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