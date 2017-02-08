SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başkan Orhan'dan il teşkilatına hizmet sunumu
08.02.2017 15:29:09

Başkan Orhan'dan il teşkilatına hizmet sunumu

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte belediyeye gelen İl Başkanı Öz, Başkan Orhan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye başkanlarıyla ekip ruhu içerisinde, uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Başkan Öz, ak belediyeciliğin en güzel örneklerinin Erzurum'da sergilendiğini ifade etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte belediyeye gelen İl Başkanı Öz, Başkan Orhan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye başkanlarıyla ekip ruhu içerisinde, uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Başkan Öz, ak belediyeciliğin en güzel örneklerinin Erzurum'da sergilendiğini ifade etti.

ÖZ: EKİP RUHUYLA ÇALIŞACAĞIZ

Yeni oluşturdukları yönetimle birlikte güçlü bir sinerji ortaya koyduklarını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Erzurum'u her alanda olduğu gibi, belediyecilikte de çağdaş hizmetlerle tanışması adına işbirliği ve istişareye dayalı bir yönetim sergileyeceklerinin altını çizen Başkan Mehmet Emin Öz, "Bir ekip ruhu içerisinde partimizin her bir ferdinin olduğu gibi, belediye başkanlarımızın da uyum içerisinde şehrimize güzel hizmetler sunması için çalışacağız. Erzurum'daki belediyelerimizin ak davanın yüklediği misyon doğrultusunda, sorumluluk alanlarında güzel hizmetler sunduklarını yakinen müşahede ediyoruz. Şehrimizin daha da güzelleşmesi ve gelişmesi adına bu birlikteliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

2016 NÜFUS SONUÇLARI AZİZİYE'NİN CAZİBESİNİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR

Aziziye'de başta kentsel dönüşüm olmak üzere, rutin belediyecilik hizmetleri bakımından ciddi bir mesafe kat edildiğinin farkında olduklarına vurgu yapan Başkan Öz, "2016 nüfus sonuçları da gösteriyor ki, Erzurum'un cazibesi artan, yaşam kalitesi yükselen ilçelerinin başında Aziziye geliyor. Nüfus artış hızı, yaşam kalitesiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla Aziziye'deki bu nüfus yoğunluğu gerek belediyecilik hizmetleri açısından ve gerekse diğer yaşam koşulları açısından ilçenin cazibesinin arttığının göstergesidir. Bundaki katkılarınızdan dolayı da sizleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ORHAN: ERZURUM'UN GELİŞEN YÜZÜ AZİZİYE'DİR

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, nazik ziyaretleri için İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. İlçedeki çalışmaları, hedefleri ve tamamlanmış projeleriyle ilgili Başkan Öz ve beraberindekilere bir sunum yapan Başkan Orhan, kentsel dönüşümde marka atılımlar gerçekleştirdiklerini ve ilçenin cazibesinin arttırma adına ciddi mesafe aldıklarını ifade etti.

Erzurum'un gelişen yüzünün Aziziye olduğunu her zaman vurguladıklarını kaydeden Başkan Orhan, Nüfus sayım sonuçları da, işte bizim bu iddiamızın bir göstergesi. Aziziye çok süratli bir biçimde cazibe kazanıyor. Şehirde verilen ruhsatların neredeyse yüzde 60'ı Aziziye Belediyesi'nden çıkıyor. Bu da demek oluyor ki; insanımızın Aziziye ilçesine yönelik çok ciddi bir temayülü var" diye konuştu.

DADAŞKENT VE ILICA'NIN GELECEĞİ PARLAK

Aziziye'nin hem Dadaşkent, hem de Ilıca bölgesi itibariyle geleceği parlak bir yerleşim merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Orhan, "Dadaşkent bölgemizde imar parselleri çok fazla ve buralarda sürekli konut imalatı var. Ilıca bölgemizde de, çok ciddi kamulaştırma çalışmaları yaptık, burada da yeni konutlar inşa ediliyor. Ilıca'daki bu faaliyetler tamamlandığında, nüfus artışının bu bölgede de artış kaydedeceği görülecektir. Aziziye tabii ve doğal kaynaklarıyla, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginlikleriyle Erzurum'un incisidir. Yatırım planlarımızı ve programımızı hep buna göre yapıyoruz. Dolayısıyla geleceği çok parlak bir Aziziye için belirlediğimiz yol haritası ile emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

2017 ATILIM YILI OLACAK

2017 yılının da ilçenin altın çağını yaşayacağı bir dönem olacağına işaret eden Başkan Orhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ilıca'da yapımı süren 340 konut, 114 işyerini bu yıl hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konutların hemen yanında yapımı süren 25 bin metrekarelik mesire alanı tamamlanıyor. Bu alan ilçemizi yeniden Erzurum'un mesire alanı haline getirecek. Ilıca Bahçelievler bölgesinin dönüşümü için TOKİ ile protokol aşamasına geldik. Dadaşkent'te belki de Erzurum'da bir ilk olacak yapımı süren masal parkı dediğimiz havuzlu çocuk oyun parkımızı hizmete açacağız. Yine ilçemizle ilgili bir çok özel ve güzel projelerin altyapısı oluşturuyor, plan ve programları uyguluyoruz. Erzurum'un en güzel yaşam alanının Aziziye olacağı vurgusuyla yolumuza devam ediyoruz."

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Saadet Partisi'nden Trump yönetimine: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Saadet Partisi'nden Trump yönetimine: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Saadet, Turmp yönetiminin vize yasağını eleştirmeye devam ediyor.
08.02.2017 15:55:38
Kredi borcundan takibe alınanlar azaldı
Kredi borcundan takibe alınanlar azaldı
Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı, 2016’da bir önceki yıla göre azaldı.
08.02.2017 15:52:19
Taksi plakalarını kopyalayan dolandırıcı yakalandı
Taksi plakalarını kopyalayan dolandırıcı yakalandı
İstanbul’da çalıntı araçları sarı renge boyadıktan sonra ikiz plaka takıp taksicilere kiralayan dolandırıcı yakalandı.
08.02.2017 15:39:45
Nadal'ın hayali Real Madrid başkanlığı
Nadal'ın hayali Real Madrid başkanlığı
İspanyol tenisçi Nadal, gelecekte İspanya'nın Real Madrid kulübünde başkanlık yapabileceğini söyledi.
08.02.2017 15:36:40
İbrahim Kalın 15 Temmuz Derneği’ne üye oldu
İbrahim Kalın 15 Temmuz Derneği’ne üye oldu
15 Temmuz Derneği’nin koordinasyonunda İstanbul’da yapılacak olan 15 Temmuz Müzesi’nin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
08.02.2017 15:22:24
Çamlıca Camii taçlandırıldı
Çamlıca Camii taçlandırıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camiinin kubbesi, alem ile taçlandırıldı.
08.02.2017 15:21:56
Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi
Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camii'nin kubbesinin üzerine konulan alem ile taçlandırılması havadan drone ile görüntülendi.
08.02.2017 15:18:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi belli oldu!
Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi belli oldu!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları