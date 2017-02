08.02.2017 15:29:09

Başkan Orhan'dan il teşkilatına hizmet sunumu

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte belediyeye gelen İl Başkanı Öz, Başkan Orhan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye başkanlarıyla ekip ruhu içerisinde, uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ifade eden Başkan Öz, ak belediyeciliğin en güzel örneklerinin Erzurum'da sergilendiğini ifade etti.ÖZ: EKİP RUHUYLA ÇALIŞACAĞIZYeni oluşturdukları yönetimle birlikte güçlü bir sinerji ortaya koyduklarını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Erzurum'u her alanda olduğu gibi, belediyecilikte de çağdaş hizmetlerle tanışması adına işbirliği ve istişareye dayalı bir yönetim sergileyeceklerinin altını çizen Başkan Mehmet Emin Öz, "Bir ekip ruhu içerisinde partimizin her bir ferdinin olduğu gibi, belediye başkanlarımızın da uyum içerisinde şehrimize güzel hizmetler sunması için çalışacağız. Erzurum'daki belediyelerimizin ak davanın yüklediği misyon doğrultusunda, sorumluluk alanlarında güzel hizmetler sunduklarını yakinen müşahede ediyoruz. Şehrimizin daha da güzelleşmesi ve gelişmesi adına bu birlikteliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.2016 NÜFUS SONUÇLARI AZİZİYE'NİN CAZİBESİNİN ARTTIĞINI GÖSTERİYORAziziye'de başta kentsel dönüşüm olmak üzere, rutin belediyecilik hizmetleri bakımından ciddi bir mesafe kat edildiğinin farkında olduklarına vurgu yapan Başkan Öz, "2016 nüfus sonuçları da gösteriyor ki, Erzurum'un cazibesi artan, yaşam kalitesi yükselen ilçelerinin başında Aziziye geliyor. Nüfus artış hızı, yaşam kalitesiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla Aziziye'deki bu nüfus yoğunluğu gerek belediyecilik hizmetleri açısından ve gerekse diğer yaşam koşulları açısından ilçenin cazibesinin arttığının göstergesidir. Bundaki katkılarınızdan dolayı da sizleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.ORHAN: ERZURUM'UN GELİŞEN YÜZÜ AZİZİYE'DİRAziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, nazik ziyaretleri için İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. İlçedeki çalışmaları, hedefleri ve tamamlanmış projeleriyle ilgili Başkan Öz ve beraberindekilere bir sunum yapan Başkan Orhan, kentsel dönüşümde marka atılımlar gerçekleştirdiklerini ve ilçenin cazibesinin arttırma adına ciddi mesafe aldıklarını ifade etti.Erzurum'un gelişen yüzünün Aziziye olduğunu her zaman vurguladıklarını kaydeden Başkan Orhan, Nüfus sayım sonuçları da, işte bizim bu iddiamızın bir göstergesi. Aziziye çok süratli bir biçimde cazibe kazanıyor. Şehirde verilen ruhsatların neredeyse yüzde 60'ı Aziziye Belediyesi'nden çıkıyor. Bu da demek oluyor ki; insanımızın Aziziye ilçesine yönelik çok ciddi bir temayülü var" diye konuştu.DADAŞKENT VE ILICA'NIN GELECEĞİ PARLAKAziziye'nin hem Dadaşkent, hem de Ilıca bölgesi itibariyle geleceği parlak bir yerleşim merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Orhan, "Dadaşkent bölgemizde imar parselleri çok fazla ve buralarda sürekli konut imalatı var. Ilıca bölgemizde de, çok ciddi kamulaştırma çalışmaları yaptık, burada da yeni konutlar inşa ediliyor. Ilıca'daki bu faaliyetler tamamlandığında, nüfus artışının bu bölgede de artış kaydedeceği görülecektir. Aziziye tabii ve doğal kaynaklarıyla, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik zenginlikleriyle Erzurum'un incisidir. Yatırım planlarımızı ve programımızı hep buna göre yapıyoruz. Dolayısıyla geleceği çok parlak bir Aziziye için belirlediğimiz yol haritası ile emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.2017 ATILIM YILI OLACAK2017 yılının da ilçenin altın çağını yaşayacağı bir dönem olacağına işaret eden Başkan Orhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ilıca'da yapımı süren 340 konut, 114 işyerini bu yıl hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konutların hemen yanında yapımı süren 25 bin metrekarelik mesire alanı tamamlanıyor. Bu alan ilçemizi yeniden Erzurum'un mesire alanı haline getirecek. Ilıca Bahçelievler bölgesinin dönüşümü için TOKİ ile protokol aşamasına geldik. Dadaşkent'te belki de Erzurum'da bir ilk olacak yapımı süren masal parkı dediğimiz havuzlu çocuk oyun parkımızı hizmete açacağız. Yine ilçemizle ilgili bir çok özel ve güzel projelerin altyapısı oluşturuyor, plan ve programları uyguluyoruz. Erzurum'un en güzel yaşam alanının Aziziye olacağı vurgusuyla yolumuza devam ediyoruz."