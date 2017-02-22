22.02.2017 10:03:17

Başkan Orhan'dan halk günü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk gününde ilçe sakinlerini dinliyor, talep ve önerileri tek tek not alıyor.

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Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk gününde ilçe sakinlerini dinliyor, talep ve önerileri tek tek not alıyor.Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen halk gününde Başkan Orhan, kurmaylarıyla birlikte vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.Başkan Orhan'ın geleneksel hale getirdiği ve halkın doğrudan taleplerini aktarma fırsatı bulduğu "Halk Günü" toplantıları devam ediyor. Vatandaşların sorunlarını birebir dinleyen Başkan Orhan, çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonunun önemli bir halkasını vatandaşla yüz yüze görüşmek ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu söyledi.Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla, ortak aklı harekete geçirdiklerini, bu bağlamda halk günü toplantılarını da önemsediklerini kaydeden Başkan Orhan, "Biz göreve başlarken ilçemizi halkımızla birlikte yöneteceğimizi, halka rağmen değil, halkla birlikte bir yönetim vizyonu ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Şimdi yoğun iş temposundan fırsat buldukça hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Sabah programları düzenliyor, en ücra yerdeki mahalle köylerimize ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu istişare kültürümüzün önemli bir ayağını da halk toplantıları oluşturuyor. Haftanın belirli günleri gerek makamımızda ve gerekse toplantı salonumuzda bu istişareleri gerçekleştirerek, hemşehrilerimizin taleplerini, belediyemizden beklentilerini birebir dinleyip, çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Oldukça verimli geçen bu toplantıları ve halk gününü düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Halk gününde isteklerini ve görüşlerini birebir Başkan Orhan ve kurmaylarına aktarma fırsatı bulan ilçe sakinleri de teşekkür etmeyi ihmal etmiyorlar.