07.02.2017 12:23:39

Başkan olduğu gün istifa etti

Dün sabah AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığına tayin edilen Fatma Öztürk Gümüşer, aynı gün görevinden istifa etti.

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Dün sabah AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığına tayin edilen Fatma Öztürk Gümüşer, aynı gün görevinden istifa etti.Dün sabah saatlerinde Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Fatma Öztürk Gümüşer, aynı gün istifa etti. Gümüşer'in referandumla ilgili hayır düşüncesini paylaştığı iddia edildi. Öte yandan, AK Parti Altıeylül İlçe Teşkilatında 17 asil ve 10 yedek üyenin de istifasını sunduğu iddia edildi. İstifa iddialarıyla ilgili AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ümit Demirbaş henüz bir açıklama yapmadı.