21.02.2017 16:01:36

Başkan Nehir: 'Girişimcileri destekliyoruz'

Samandağ Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılanlara sertifikaları törenle verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Samandağ Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılanlara sertifikaları törenle verildi.Abigem Direktörü İdil Siret Teoman tarafından verilen eğitimde 28 girişimcinin sertifika almaya hak kazandığı bildirildi.Eğitimlerle, girişimci adaylarına KOSGEB desteklerinden yararlanmanın yanı sıra işletmecilik bilgisi verildiği ifade edildi. Samandağ Belediyesi hizmet binasındaki salonda gerçekleşen törende 28 girişimci sertifika alarak KOSGEB desteklerinden faydalanma konusunda avantaj elde etti.Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, törende yaptığı konuşmasında, "KOSGEB, Abigem, ATSO, İşkur ile işbirliği içindeyiz. 2013'ten bugüne kadar 1000 kişiye sertifika verdik. 2016'da 210 kişiye eğitim verdik. 2016'da 50 işletme kuruldu. Bu yüzde 16'ya denk geliyor. Türkiye ortalamasının çok üstünde bir orandır. Girişimci, iş kurmaya yakın, doğru kişileri seçmek önemlidir. Belediyemiz bu anlamda titiz bir çalışma yürütüyor. Kadın girişimci oranımız gayet yüksek. Yüzde 70 oranında kadın girişimciye destek olduk. Engelli girişimcilere de desteklerimiz oldu. Yılda ortalama 300 kişiye eğitim vermeyi ve hibelerden yararlanmaya köprü olmayı hedefliyoruz" dedi.