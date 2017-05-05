05.05.2017 17:53:50

Başkan Muzaffer Yiğit'e sürpriz doğum günü

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e Yığılca Ziraat Odasında sürpriz doğum günü yapıldı. Başkan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e Yığılca Ziraat Odasında sürpriz doğum günü yapıldı. Başkan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e Yığılca Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda İGM üyesi Hüseyin Yılgın tarafından, Yığılca Ziraat Odasında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, İGM üyesi Hüseyin Yılgın, İlçe Jandarma Komutanı Mansur Çağan ve Yığılca Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Sürpriz kutlama sırasında Başkan Yiğit, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.