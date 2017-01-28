29.01.2017 11:00:42

Başkan Mustafa Demir'den İngiliz gazeteciye esprili cevap

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dekorları gerçek altın zannederek sosyal medya hesabından paylaşan İngiliz gazeteciye, 'İyi geceler Laura, bak gerçek altın' diyerek esprili bir yanıt verdi.

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Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dekorları gerçek altın zannederek sosyal medya hesabından paylaşan İngiliz gazeteciye, "İyi geceler Laura, bak gerçek altın" diyerek esprili bir yanıt verdi.İngiltere Başbakanı Theresa May'in programını takip etmek için Türkiye'ye gelen BBC muhabiri Laura Kuenssberg'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki altın renkli dekorları gerçek sanması günün konusu oldu. Asansörlerin fotoğrafını çekerek, "Altın düşkünü bir dünya lideri" notuyla paylaşan İngiliz gazeteci, sosyal medyada rezil oldu. İngiliz gazeteciye Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından ve sosyal medyadan birçok tepki gelirken, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de esprili bir paylaşımda bulundu. İngiliz gazetecinin fotoğrafının altına yaptığı yorumda İngilizcesi "Golden Horn" olan Haliç'in bir fotoğrafını paylaşan Demir, "İyi geceler Laura, bar gerçek altın" notunu düştü. Başkan Demir'in paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hızla yayılan esprili paylaşım, İngiliz gazeteciye verilen en güzel yanıt olarak yorumlandı.