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Başkan Mustafa Çelik, 'Kayseri'yi Kütüphaneler Şehri Yapacağız'
16.02.2017 16:05:08

Başkan Mustafa Çelik, 'Kayseri'yi Kütüphaneler Şehri Yapacağız'

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'ye kazandırılan 800 kişilik kütüphanenin ardından Belsin Kütüphanesi de yenilenen çehresiyle hizmete açıldı. Törende ayrıca Belsin KAYMEK Tesisleri'nin açılışı da yapıldı. 300 kişilik kütüphanenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'yi Kütüphaneler Şehri yaparak Okuyan Şehir haline getirmek istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'ye kazandırılan 800 kişilik kütüphanenin ardından Belsin Kütüphanesi de yenilenen çehresiyle hizmete açıldı. Törende ayrıca Belsin KAYMEK Tesisleri'nin açılışı da yapıldı. 300 kişilik kütüphanenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'yi Kütüphaneler Şehri yaparak Okuyan Şehir haline getirmek istediklerini söyledi.

Belsin-Sezai Karakoç Kütüphanesi'nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi, İncesu, Hacılar ve Bünyan Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Müdürleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, geleceğe bir mum yakmak için bu yatırımı yaptıklarını söyledi. Kütüphanede bulunan birimler hakkında da bilgi veren Özgöncü, "10 bin basılı 15 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere toplam 28 bin kitap, 50 dergi ve gazete, ferah ders çalışma üniteleri, sesli çalışma odaları, TV-sinema sistemleri, bilgisayar odası, şifreli emanet dolapları, masaj koltukları, eğlenceli okuma üniteleri bulunuyor. Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmada, kütüphanenin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza gençlerimizin ihtiyacına cevap verecek böyle bir tesisi bölgemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Belsin bölgesinde 100 bin nüfus yaşıyor ve 7 mahalle bulunuyor. Bu kütüphanemiz önemli bir ihtiyacı giderecek. Böylesine anlamlı bir yatırım gençlerimiz burayı doldurursa daha da anlam kazanır. Kütüphanemiz yeterli değil diyen gençlerin bu mazereti artık sona erdi. Burayı canlı ve diri tutacağız" diye konuştu.

"KÜTÜPHANELER ŞEHRİ OLACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise sözlerine Kayseri'yi Kütüphaneler Şehri yapacaklarını belirterek başladı. Bu hedef doğrultusunda yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çelik, "Belsin Kütüphanemiz uzun yıllar bölge halkımıza hizmet verdi. Ancak hem gelişen şartlara göre modernize edilmesi gerekiyordu, hem de ihtiyaca cevap verebilmesi için büyütülmesi. Bu amaçla güzel bir proje hazırlayarak kısa sürede bu mekanı hem modern bir kütüphane haline getirdik hem de kapasitesini iki kat artırdık. Kütüphanemize de ülkemizin yetiştirdiği en önemli Şair, Yazar ve Düşünürlerden Sezai Karakoç'un adını verdik.

Sezai Karakoç bir şiirinde diyor ki;

"Bu dünyada olup bitenlerin

Olup bitmemiş olması için

Ne yapıyorsun?"

Bu dizelerden hareketle ben de soruyorum. Biz bu kütüphaneleri yapıyoruz, Peki siz ne yapıyorsunuz? Hayatımıza anlam katabilmemizin, bu dünyayı çok daha yaşanılır bir hale getirebilmemizin yolu bu soruya cevap vermekten geçiyor. Ve tabii ki dünyada bazı şeyleri değiştirebilmek için kendimizi sürekli yenilemekten. Bunun da en başta yolu okumak, bilgilenmek ve bu bilgiyi en doğru şekilde kullanmak. İşte bu nedenle okumaya ve kütüphanelere çok önem veriyoruz" dedi.

"YENİ KÜTÜPHANELER GELİYOR"

Yüce dinimizin emri olmasına rağmen okuma alışkanlığı kazanmamış olmamızı vurgulayan ve günde 6 saat televizyon izlerken okumaya sadece yılda 6 saat ayırdığımızı dile getiren Başkan Mustafa Çelik, temel hedefin bu rakamları alt üst etmek olduğunu söyledi. Bu yönde yatırımlar yaparak Kayseri'yi kütüphaneler şehri haline getirme yolunda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çelik, "Bu yatırımlarımızdan birisi olan 24 saat açık Kent Kütüphanesi haline getireceğimiz Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Teşhir-tanzim projemize başlıyoruz. Bu sene sonunda kütüphanemizi açmayı planlıyoruz. Türkiye genelinde ses getirecek bir kütüphane olacak. Daha çok ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecek olan kütüphanemizde yaklaşık 50 bin kitap bulunacak. Ayrıca ilçelerimizde de modern kütüphaneler oluşturma projelerimizi hayata geçireceğiz. Talas'a çok modern bir kütüphane yapacağız. Kayseri'yi Okuyan Şehir yapmak ve gelecekte bu çalışmamızla dua almak istiyoruz. Yapması bizden buraları kullanmak sizlerden" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belsin Sezai Karakoç Kütüphanesi hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, açılışın ardından katılımcılarla birlikte önce Sezai Karakoç Kütüphanesi'ni sonrasında Genç KAYMEK tesislerini gezerek öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti.
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