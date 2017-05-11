11.05.2017 13:27:52

Başkan Kütükcü: 'Üretim Reform Paketi, sermayeyi üretime motive edecek'

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan ve sona yaklaşılan 77 maddelik Üretim Reform Paketini değerlendirdi.

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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan ve sona yaklaşılan 77 maddelik Üretim Reform Paketini değerlendirdi.Üretim Reform Paketinin mevcut yatırımları güçlendirmenin yanı sıra, sanayiden uzaklaşan sermayeyi de yeniden üretime motive edeceğinin altını çizen Kütükcü, paketin OSB'ler için bir milat olduğunu vurgulayarak, "OSB'lerimiz yüzbinlerce insana yeni iş ve aş kaynağı olacaktır" dedi. Türkiye'nin son dönemlerde çok zorlu ekonomik ve siyasal badireler atlattığına, ancak tüm bu zorluklara rağmen reformla büyüme arzusunu hiçbir zaman yitirmediğine dikkat çeken Kütükcü, "İş dünyasının önündeki engelleri kaldıran, rekabet gücünü artıran, Üretim Reform Paketi gibi köklü değişimleri beraberinde getirecek olan düzenlemeleri, reformist bakış açısını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Pek çok köklü düzenleme geliyorSanayicilerin üzerindeki yükün kaldırılmasına değinen Memiş Kütükcü, "Bu paketle birlikte yıllardır her fırsatta dile getirdiğimiz pek çok konu çözüme kavuşturuluyor. Sanayicilerimizin elektrik tüketiminde ödediği TRT payının kaldırılması, hafta sonu çalışma izni alma zorunluluğuna son verilmesi, sanayi sicili almış sanayicilerden emlak vergisi alınmaması, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması, enerji verimliliği gibi pek çok köklü düzenlemeyi beraberinde getirecek bu paket için, başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olmak üzere, hükümetimize ve emeği geçen herkese sanayicilerimiz adına teşekkür ederim. Ayrıca bu paketin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halinde hazırlanarak, ortak akılla hayata geçirilmesi de önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.OSB'ler için bir milat olacakAynı zamanda OSBÜK'ün (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kütükcü, Üretim Reform Paketi ile OSBÜK'e yeni bir yasal statü kazandırılmasının, OSB'lerin daha kaliteli hizmet almalarının yolunu açacağını belirtti. Türkiye'de sayıları 312'yi bulan OSB'lerde doluluk oranının yüzde 70'lerde kaldığını, Üretim Reform Paketinde getirilen düzenlemelerle bu oranın daha üst seviyelere taşınacağını söyleyen Kütükcü, "Organize Sanayi Bölgelerimiz yüzde 70 doluluk oranına rağmen, bir milyon 700 binin üzerinde istihdam sağlayan çok güçlü bir yapıya sahip. İnşallah Üretim Reform Paketi ile birlikte, parsellerimizdeki doluluk oranı artacak ve OSB'lerimiz yüzbinlerce insana yeni iş ve aş kaynağı olacaktır. Bu anlamda Üretim Reform Paketi OSB'ler için bir milat olacaktır" diye konuştu.