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Başkan Kutlu'dan Adıyaman halkına teşekkür
20.02.2017 15:38:45

Başkan Kutlu'dan Adıyaman halkına teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 19 Şubat Pazar günü toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşılayan tüm Adıyamanlılara teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 19 Şubat Pazar günü toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşılayan tüm Adıyamanlılara teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman mitingine katılan ve büyük coşku ortaya koyan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Adıyamanlıların, ilk günden bu yana hep yanında ve destekçisi olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha yalnız bırakmadığını söyleyen Başkan Kutlu, "Adıyamanlılar olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgimizi her şartta ortaya koyuyoruz. Pazar günü Hükümet Meydanında bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü Kahramanmaraş'ta başlayan mitinglerin şu ana kadar en coşkulusunun Adıyaman mitingi olduğuna da dikkat çeken Başkan Kutlu, "Adıyaman Belediyesi olarak 2016 yılının Aralık ayında 'Yalnız Değilsin Reis' adlı bir imza kampanyası düzenlemiştik. O kampanyaya gösterilen büyük ilgi, Adıyamanlıların Cumhurbaşkanına olan sevgisini açıkça ortaya koyuyordu zaten. Pazar günü de bu sevgiye bir kez daha şahitlik ettik. 60 bini aşkın hemşerimizin büyük coşkusuyla yer yerinden oynadı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adıyaman yine kendisine yakışanı yaptı" diye konuştu.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumda hemşehrilerinin tamamından 'Evet' oyu isteyen Başkan Kutlu, "15 Temmuz'da sağcısıyla, solcusuyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Zaza'sıyla tek vücut olarak ihanet şebekesini Adıyaman'a sokmayan yiğit Adıyamanlılar adına Sayın Cumhurbaşkanımızı Adıyaman'a davet ettik, o da bu davete icabet edip şehrimize geldi. Referandum sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar ilimizde görmek istiyoruz ancak bunun bir yolu var, o da 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda Türkiye birincisi olmak. Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla yüreğine basan Adıyamanlılar, 16 Nisan'da da gerekeni yapacaktır" şeklinde konuştu.
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